帶領關貿網路轉骨見效　許建隆這麼看自己：鎖螺絲的人

擁有產學官研各方經驗的許建隆，2016年8月15日由財政部指派擔任關貿網路董事長，不過，他形容自己是「鎖螺絲釘的人」，當知道問題所在，就會用最大防範措施來處理，像是今（2018）年綜合所得稅申報，為防範各種狀況發生，尤其今年行動版也上線，他不僅在公司成立戰情室，報稅前1、2天就進駐全面備戰，更直接派員到前線包括各區國稅局及中華電信機房了解狀況及回報，還好今年報稅還算順利。

談到財政部旗下掌管的公股事業，一般人較熟悉的就是8大公股行庫，其實財政部也是上市公司關貿網路公司的大股東，而目前通關、報稅、汽機車強制及任意險、地震查詢、監察院財產申報等網路資訊系統，都是關貿網路協助建置。雖然承作政府業務可能面臨虧損，加上還有公、民股的壓力，但在董事長許建隆「固本增源」帶領之下，2017年營收不僅突破14億元，年成長12.5%，稅前淨利更成長近24%，也讓成立22年的關貿網路順利「轉骨」。

其實，他剛派任到關貿網路也花了1、2個月時間，了解及找出公司問題所在。許建隆除與各部門同仁面談，也拜會公司關係人，包括18位董監事及公、民股股東，並聽取他們的意見及期待。許建隆說，就像他授課時常跟學生說的「沒有一個企業永遠都是好的」，他以雷曼兄弟、柯達（Kodak）、摩托羅拉（Motorola)、Nokia為例，百年企業也可能一夕化為烏有，因此要常思考如何去改變。

「即便財政部是關貿網路最大股東，但畢竟成立20幾年，不一定永遠都有利基」許建隆這麼說。 因此，他上任後沒有蜜月期，在通盤檢討後決定改變它，並從「制度」及「精進業務能量」兩大方向著手。

許建隆強調，「滾輪要動，生鏽、沒加油的地方要先調整一下」，而「制度」是公司最主要的滾輪，所以他除著手進行人員輪調，訂出2017年公司3大目標，包括業績成長25％、申請國家品質獎、固本增源，藉由國家品質獎檢視內部制度，包括8大構面、全面品質管理（PDCAB）及流程管理等，來調整公司體質，並訂下關鍵績效指標（KPI）及營收成長目標，打破齊頭式平等的薪資結構，鼓勵員工創新。

同時進行「固本增源」。許建隆表示，所謂的「本」就是關貿網路的長期經營包括通關、報稅、電子發票等業務，即便承做這些業務可能面臨虧損，但還是要以政府優先，畢竟關貿網路有公股持股，當然要支持政府政策，絕對義不容辭，固守該有的責任。只是關貿網路也是上市公司，要對全體股東有所交代，因此也積極降低採購成本及開發新業務。

也因為績效慢慢顯現及目標明確，包括透過爭取國家品質獎及固本增源，關貿網路2017年營收、獲利各方面指標都有大幅成長，2017年營收達14.04億元，年成長12.5%，稅前淨利年成長23.5%，每股盈餘1.7元，更較216年大幅成長24.1%，而關貿網路員工人數也從463人增至現在511人，許建隆說「這算是難能可貴」。

許建隆也澄清，過去有黑函抨擊關貿網路獲利成長是因裁員1百多人，「那是亂說的」，關貿網路員工數及獲利都是正成長，而且股價也從他上任時的23元來到33元，今年員工也平均加薪3%。

展望2018年，許建隆也訂下3大目標，包括營收突破15億元、持續固本增源、推動4個新文化「當責、正直、尊重及大我」。許建隆說，關貿網路經過一年半的調整，可以開始擴增，不僅業務面向不能減少，還要善用既有優勢去擴增業務，幫客戶創造加值服務，例如提供資安聯防服務，以關貿網路為資料交換平台，結合各大金融機構及企業，打造資安聯合防禦服務網，並與調查單位及保險公司合作，達到事前預防、資安檢測，事中監控、AI大數據監測異常行為，以及事後的調查、鑑識及保險服務。

在保險業務部分，關貿網路創新開發UBI（Usage-Based Insurance，駕駛行為計費保險）車載平台，與產險業等攜手提供以駕駛用人車習慣數據為基礎的保險服務，依照駕駛人的習慣，提供客制化保單。同時，關貿目前也協助政府做特約門店、商圈、機場港口的外籍旅客電子退稅服務，許建隆說，未來將配合網路購物、金流支付、電子發票及國際物流等相關服務，建立最完整的整套服務，提升台灣跨境電商的實力。

關貿網路也積極布局海外，推動通關貿易大平台，更配合政府新南向政策，與多國簽署電子產證交換服務，加快通關貿易速度，減少行政作業流程，增加業者競爭力。今年也更將拓展緬甸、越南及柬埔寨新市場，參與當地標案，讓關貿網路逐步走出去。

許建隆也提到，關貿網路看準區塊鏈技術特性與現有提供服務結合創造的商機，已投入相當資源進行研究，並積極推動「區塊鏈+」概念，未來將逐步開發於全球貿易、食品安全、保險、電子支付等相關領域的應用，期望能發展創新服務，提供客戶全方位服務，再創公司營收佳績。

不過，對於任內讓關貿網路順利轉骨，許建隆不幫自己打分數，他只強調：「沒有最好，只有更好」，就像他對學生的期待，畢業到了職場千萬不要講「我來學習」，學習留在家裡及學校就好。他認為，到了職場該想的是能為公司貢獻什麼，他也是這樣要求自己。

許建隆認為，他的責任就是要如何讓關貿永續經營，包括任內把制度健全，用國家品質獎讓制度健全，制度健全後永續經營，至於公司的社會責任，除了持續成長，也希望可以照顧更多員工及家庭，他說：「這就是我最大的期待，也是符合我的期待」。