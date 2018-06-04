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巷仔內》 戴祺修／本島最後一個國民黨釘子縣

記者戴祺修／分析報導2018/06/05 07:30
▲苗栗縣長藍軍將再分裂？迎戰民進黨史上最強候選人，台灣本島唯一藍天也不保？圖左為民進黨支持的苗栗縣長參選人徐定禛、中為前縣長劉政鴻、右為現任縣長徐耀昌。（合成圖／取自徐定禛臉書、NOWnews資料照）
▲苗栗縣長藍軍將再分裂？迎戰民進黨史上最強候選人，台灣本島唯一藍天也不保？圖左為民進黨支持的苗栗縣長參選人徐定禛、中為前縣長劉政鴻、右為現任縣長徐耀昌。（合成圖／取自徐定禛臉書、NOWnews資料照）

竹苗等客家庄過去多是國民黨長期執政，就連 2014 年整體選情不佳時，都能夠勝選，但是在今年底的大選中，國民黨在新竹縣與苗栗縣紛紛出現分裂態勢，新竹縣國民黨改變全民調決定人選的做法，讓民調較高的立委林為洲高喊，「是的，我被做掉了」，未來不排除在民調持續領先的情勢下脫黨參選；在苗栗的部分，國民黨則是面對前縣長劉政鴻的挑戰，劉因不滿卸任縣長後，縣府財務問題遭針對，故而喊出思考「回鍋參選」。

國民黨面對客家庄分裂危機，著眼點不只是選舉的勝利與否，更重要的是苗栗縣是台灣本島中，唯一藍天到底(無黨籍也是泛藍分裂)的縣市，1993 年無黨籍當選縣長的何智輝，當選後重回國民黨懷抱，另一位以無黨籍當選縣長的傅學鵬，過去也是國民黨背景，因此，苗栗縣長選戰看的不只是選舉的勝利，更牽連到國民黨整體氣勢問題。

苗栗縣選情複雜，全台灣客家人口約 19 %，苗栗縣客家人口則有高達 64 %之多，因此客家人的決定，幾乎就可以決定苗栗縣長寶座的人選，除了族群問題之外，苗栗與竹縣不同，還有派系的問題，像是現任苗栗縣長徐耀昌所屬的黃派，以及劉政鴻所屬的劉派，更複雜的是黃派還有新舊之分，劉派也有大小之異。

 1993 年國民黨提名縣長張秋華爭取連任，民進黨也推出自己的人選，而屬於黃派違紀參選被開除國民黨籍的何智輝，集合小劉派的勢力成功整合派系力量，順利擊敗國民黨與民進黨，也讓苗栗縣首次由無黨籍人士當選縣長，不過何智輝後來還是回歸國民黨懷抱。

四年後的縣長選舉，苗栗縣選情更為複雜，國民黨再次分裂，由現任縣長何智輝對決退黨參選的傅學鵬，再加上新黨與民進黨有各推人選，選情從三強鼎立變成四人對決，最後是由無黨籍的傅學鵬當選縣長，傅會當選及連任，都與民進黨支持者策略性投票有關，在傅之後便是 8 年劉政鴻執政苗栗縣的局勢。

從苗栗縣過去的選舉狀況來看，不乏泛藍分裂下，具有國民黨背景者以無黨籍當選的例子，而本次劉政鴻如果脫黨參選，更喊出「當選後隨即回歸國民黨」的口號，頗有當年何智輝選舉過程的影子。

民進黨這次支持的苗栗縣長候選人，是號稱民進黨有史以來支持最強人選的無黨籍頭份市長徐定禎，頭份鎮是苗栗縣中人口最多的鄉鎮，再加上徐與竹南鎮長康世明友好，徐在宣布參選時，無黨籍苗栗市長邱炳坤也到場力挺，等同民進黨已經掌握苗栗人口最多的三大鄉鎮。

面對史上最強的民進黨候選人，國民黨若是不能團結，派系之間繼續陷入內鬥局面，恐怕 2018 年民進黨就可以將國民黨在台灣本島最後一個釘子縣，成功拔除。

關鍵字劉政鴻徐定禛徐耀昌苗栗縣長選舉客家
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