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台北創122年來五月最高溫！市民到底該如何解暑？

生活中心／綜合報導2018/06/05 10:00
▲寢具知名大廠3M為消費者推出了涼夏被組，獨特的纖維孔徑，讓使用者感到輕盈舒適透氣。（圖／資料照片）
▲寢具知名大廠3M為消費者推出了涼夏被組，獨特的纖維孔徑，讓使用者感到輕盈舒適透氣。（圖／資料照片）

今年進入五月，全台灣被烤成「紅番薯」，目前測得台北最高溫為38.2度，榮登台北一百二十二年來的五月最高溫，另外在板橋、台中、金門地區，也創下了在設站以來的「最熱五月」，許多民眾擔憂，才五月就這麼熱了，那即將到臨的盛夏該怎麼辦呢？出不了門，也沒辦法在家裡拼命吹冷氣砸電費。究竟該怎麼為自己解暑？成為每個人心中的一大疑問，而各大業者也因此推出主打涼感的商品，為消費者營造更舒適的生活空間。

天氣炎熱，出門在外也許可以尋找有冷氣的室內活動，工作時也能在辦公室吹冷氣，但是在家呢？新電價正式上漲，不捨得一直吹冷氣，浪費錢又造成地球污染，總是在香甜的睡夢中被熱醒嗎？寢具知名大廠3M為消費者推出了涼夏被組，使用親水性纖維，其高回潮率可調節人體溫濕度，達到瞬間接觸的涼感，還有獨特的纖維孔徑，讓使用者感到輕盈舒適透氣，可以說是夏天睡好覺，進入香甜美夢的最大幫手。

如此炎熱的五月，專家指出，會出現如此極端高溫的主因，是因為太平洋高壓中心就盤據在台灣上空，帶來明顯的下城氣流，再加上華南暖空氣，才導致溫度不斷上升，另外也因為台偉為盆地地形，無法得到海風的調節。而未來進入盛夏，也有極大的可能會因客種氣流影響，造成台灣溫度居高不下，呼籲民眾因多喝水以及閃避太陽俾免高溫中暑。

經網民討論發現，除了白天需要時常外出洽公的工作者以外，夏天最令人煩躁的事情就是「睡覺睡到一半被熱醒」，吹一整夜的冷氣會造成自家電費暴漲，也會讓自己成為溫室效應的元兇，基於此便有許多網友指出，「3M涼夏被真的是太棒了」、「買了之後睡超爽der」…等等發言。除了眾多涼感設計、特色外，也首度與國際知名設計師聶永貞共同合作，推出限量款圖案，此限量款加上之前適逢母親節大檔，讓業績在MOMO通路較去年時期成長1.5倍，成為寢具累TOP30熱銷品項，百貨通路也有一倍以上的成長，3M涼夏被不僅幫助消費者趕走悶熱，輕鬆享受舒適的涼感睡眠外，也讓其擁有更高的生活品質與格調。


▲3M涼夏被不僅幫助消費者趕走悶熱，輕鬆享受舒適的涼感睡眠外，也讓其擁有更高的生活品質與格調。（圖／資料照片）

關鍵字3m涼夏被涼感商品
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