台北創122年來五月最高溫！市民到底該如何解暑？

今年進入五月，全台灣被烤成「紅番薯」，目前測得台北最高溫為38.2度，榮登台北一百二十二年來的五月最高溫，另外在板橋、台中、金門地區，也創下了在設站以來的「最熱五月」，許多民眾擔憂，才五月就這麼熱了，那即將到臨的盛夏該怎麼辦呢？出不了門，也沒辦法在家裡拼命吹冷氣砸電費。究竟該怎麼為自己解暑？成為每個人心中的一大疑問，而各大業者也因此推出主打涼感的商品，為消費者營造更舒適的生活空間。

天氣炎熱，出門在外也許可以尋找有冷氣的室內活動，工作時也能在辦公室吹冷氣，但是在家呢？新電價正式上漲，不捨得一直吹冷氣，浪費錢又造成地球污染，總是在香甜的睡夢中被熱醒嗎？寢具知名大廠3M為消費者推出了涼夏被組，使用親水性纖維，其高回潮率可調節人體溫濕度，達到瞬間接觸的涼感，還有獨特的纖維孔徑，讓使用者感到輕盈舒適透氣，可以說是夏天睡好覺，進入香甜美夢的最大幫手。