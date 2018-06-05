光華附設國中部進化校園裝置藝術　呈現成長與蛻變

光華附設國中部三年級同學30人在會考之後，展開自主學習的創作歷程，以紙膠帶創作裝置藝術，搭配自走車程式說明達爾文進化論，別開生面地呈現了三年來的成長與蛻變，走進光華尚美樓中庭，牆壁、地板、甚至窗戶上都黏滿大量紙膠帶構成的圖案，由學生莫芸負責造型設計。

策展人郭育嘉和張華棋表示，每一個看似不規則的圖形，都象徵著演化的階段，從單細胞生物到始祖鳥，從海洋魚類到陸地哺乳類，不斷分化成現今的物種。

另外，學生顏峻毅也應用資訊課學到的能力，編寫自走車程式，讓機器人載著長毛象、暴龍沿著蟻穴軌道前進，這兩種已滅絕的史前巨獸代表因演化而被淘汰的生物，象徵人們若不求進步，也會和牠們一樣被埋在深深的地底。 所有的幾何線條最終都延伸到了後方人類的身上，現在站在食物鏈最頂端的族群。學生用一個女人的相貌，代表人類應像母親一樣庇護所有生物。