藝術家李登元攜手三德沈香　　開創另類能量藝術產業

藝術可以美化人生，陶冶性情，有的更具有無形的正向能量，能讓賞畫民眾有所感應。台灣藝術家李登元，以一氣喝成的運筆功力，創作出系列一筆畫，儘管只是線條圖騰，卻件件獨具意境，能給人無限想像空間，並帶給人正向能量。

獨創一筆畫能量藝術的藝術家李登元，曾獲邀在巴黎羅浮宮展出一筆能量畫，引起熱烈回響。李登元今天與三德沈香藝術中心簽約，除了展出一筆畫作品，也將結合沈香工藝，相輔相成，開創另類文化產業。



▲李登元藝術家的一筆畫曾在羅浮宮展出，引起熱烈回響（圖／金武鳳攝 , 2018.6.4)

李登元表示，他的每件作品，都是透過心靈構圖後，再運用毛筆一筆畫出，件件獨一無二，都是他心中意境的投射。他一一導覽展出的作品，有「堆金積玉」、「玉皇大帝」，還有用一筆畫畫出的百家姓等，每件作品都是線條組合，以硃砂紅筆呈現，卻給人無限生命力般的張力，李登元邀請民眾透過賞畫，感應畫中傳達的能量。

李登元的一筆能量畫，運筆行雲流水，洋溢濃厚東方色彩，被形容為「神來之筆」，今天起，將結合三德沉香藝術中心的沈香工藝展出，是一場很特別的展覽，正如李登元表示，沈香有靈性，能讓人心禪定，而要觀賞他的能量畫，也必須先靜下心來，因為「心靜易見」，更能觀乎本性，兩者結合，可謂相得益彰。

不只如此，李登元還要將精緻的書畫藝術，結合文化觀光產業，計畫在台中市潭子區的摘星山莊，打造文化風情濃厚的一筆畫體驗館，配合沉香工藝、香道、音樂、講座、展演、課程等元素，以藝術體驗的休閒旅遊行程，推行心靈藝術、藝術禪坐，讓人遠離塵囂、輕鬆靜心舒暢。