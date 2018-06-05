張忠謀退休／台積電沒問題　新世代需求旺、成長可期

台積電股東會今日登場，會中將進行董事改選，9位被提名人包括4位現任董事曾繁城（台積電副董事長）、陳美伶（國發會主委）、劉德音（現任共同執行長）、魏哲家（現任共同執行長）。還有5位現任獨立董事-彼得‧邦菲爵士（前英國電信公司執行長）、施振榮（宏碁集團創辦人暨榮譽董事長）、湯馬斯‧延吉布斯（前德州儀器公司董事長）、陳國慈（前國家表演藝術中心董事長及前行政院政務顧問）、麥克‧史賓林特（前應用材料公司董事長）等。

台積電今（5）日舉行股東會，也是半導體教父、台積電創辦人張忠謀退休前的最後一場股東會，他之前預告將完全「裸退」。而現任總經理暨共同執行長劉德音與魏哲家將分別接任董事長與總裁，執行雙首長平行領導制。台積電昨日股價收在229元，漲逾2%。外電也報導，法人預期台積電受惠於繪圖晶片轉進7奈米製程，加上7奈米需求暢旺，明年成長可期。

董事長張忠謀沒有出現在董事名單內，主要是他去年10月宣布退休，預告將在今（2018）年股東會後退休，交棒給現任共同執行長劉德音與魏哲家，兩人將接任董事長與總裁的職務，並實施「雙首長制」。外界擔心雙首長制會有「兩個太陽」的問題，但台積電強調，國外有許多企業都實行雙首長制，成效也都不錯。

且張忠謀曾說劉德音看事情很透徹、做事謹慎，魏哲家則反應速度快，兩人個性互補，而未來劉德音做為董事長要領導董事會，是公司最高代表，也是公司決策最後把關者，魏哲家則在董事會指引下，於戰略上、戰術上、營運上經營領導公司。劉德音與魏哲家兩人表現，也是股東會上的亮點。

雖然台積電今年4月中於法說會上表示，受手機需求疲軟、挖礦加密貨幣不確定性高等因素影響，展望第2季不如預期，也調降全年營運目標，以美元計約成長10%，低於之前預期成長的10%到15%。但仍看好並底定HPC（高效能運算）、AI、物聯網與汽車電子四大平台，認為將是台積電未來主要營運動能。

而股東會前夕，外電報導，市場傳出安謀（ARM）發表支援行動裝置的新一代CPU架構將採用台積電的7奈米，再加上外傳蘋果今年iPhone新機處理器訂單可望由台積電全拿，以及全球虛擬貨幣挖礦機龍頭比特大陸（Bitmain）高層密訪台積電尋求合作，都讓法人認為台積電7奈米與7奈米+晶圓出貨量明（2019）年將較今年大增，看好台積電明年成長動能。