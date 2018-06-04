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即時跑馬燈大陸：民進黨沒資格對六四說三道四谷歌地圖標「1D」　網曝超毛真相8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

蔡英文提六四　國台辦：民進黨沒資格說三道四

記者陳弘志／綜合報導2018/06/05 00:12
▲國台辦發言人馬曉光4日表示，民進黨沒有資格對「六四」說三道四。（圖／翻攝自中國台灣網）
▲國台辦發言人馬曉光4日表示，民進黨沒有資格對「六四」說三道四。（圖／翻攝自中國台灣網）

總統蔡英文呼籲大陸正視「六四」，中國大陸國台辦發言人馬曉光4日晚間表示，民進黨沒有資格說三道四，民進黨當局只會年年拿遮羞布，老調重彈。

馬曉光表示，大陸政治經濟與社會發展情況，大陸人民最有發言權，民進黨當局領導人和民進黨沒有資格說三道四。 

馬曉光指出，民進黨當局上台以來，拒不承認體現一個中國原則的九二共識，放任縱容形形色色的台獨分裂活動，阻撓限制兩岸交流合作，打壓主張發展兩岸關係的人士，造成台灣社會經濟停滯、民生哀怨、族群對立、政治惡鬥，一黨橫行跋扈，綠色恐怖蔓延。

馬曉光說，廣大台灣工商界和年輕人看不到前途，紛紛來大陸尋求發展機遇，台灣當局及民進黨不思反省，反而試圖轉移焦點、推卸責任，不斷煽動兩岸對立，破壞兩岸關係，只會更加喪失人心。 

馬曉光強調，事實一再證明，一個政黨、一種制度，究竟有沒有先進性和吸引力，關鍵在於能不能始終把人民對美好生活的嚮往當作奮鬥目標，能不能提供更好的發展機遇和更大的發展空間，讓人民獲得實實在在的好處。民進黨當局及民進黨的所作所為，除了年年拿遮羞布老調重彈外，已經黔驢技窮，可以休矣。 

陸委會對於大陸國台辦的批判，表示政府基於民主自由、人權法治等普世價值，在每年六四都對大陸改革發展及社會進步提出善意建言，其目的是希望大陸能深刻省思公平正義的重要性，國際社會也有相同呼籲。

陸委會說，陸方將這些良善建議棄如敝屣，堅持對抗思維，並企圖藉批判台灣施政以模糊焦點，令人遺憾與不解。陸委會強調，我方努力維持兩岸現狀，誰在破壞台海及區域和平穩定，各界都心知肚明，我方無意和對岸進行口舌之爭，希望中國大陸深自體會，能將精力用於保障人民權利、提升言論及信仰自由，並思研如何改善兩岸關係，這才符合兩岸人民及國際社會的期待。

關鍵字兩岸六四陸委會國台辦民進黨九二共識
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