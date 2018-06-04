凶宅打卡？谷歌地圖出現「男1D女1D」　網曝超毛真相

原 PO 在 PTT 上貼出截圖，指出在 Google 地圖上看到奇怪評價，只見多個地標上標註不同地址、日期，後方還出現「男 1D 」、「女 1D 」的關鍵字。雖然發布時間都是在 2 年前，資料卻是顯示約 10 年之前的資料，讓他看了一頭霧水，不禁好奇問：「這是暗示什麼嗎？」

Google 地圖不僅街景服務常常出現意外驚喜，竟然連評價都出現奇怪內容，令人毛骨悚然！一名眼尖的網友發現，Google 地圖上許多地標後面都會特別標註「男 1D 」、「女 1D 」等不明資訊，讓他好奇詢問「這是暗示什麼嗎？」引發熱議。不料，有網友指出，英文字母 D 可能是 dead （死亡）的意思，經查後果真有幾筆符合凶宅地點，嚇得大批網友直呼：「超毛啊！」

貼文一出，有網友猜測是約砲術語，但經查後，竟發現有幾筆地址竟和凶宅網的資料相符，紛紛直呼「乾超恐怖啊啊啊啊」、「所以是命案的意思？窩靠.....」「越來越毛，左轉媽佛（ Marvel ）版好嗎」、「真的是凶宅打卡」、「為什麼都是 2007 ？」「我是不是走錯板了...我是來就可尋開心的結果抖個半死 QQ」。



▲有網友查詢評論者標註的地址，發現竟是命案地點。（圖／翻攝自 PTT ）

另外，也有網友認為「 D 指的應該是死亡的意思」，仔細看評論中都會加註「粽」、「浮」等單詞，可能是代表「上吊」、「溺斃」等死亡方式，推測對方可能是房仲業者，利用 Google 地圖紀錄凶宅地點。不過，追查該評論者的帳號，卻發現除了台灣之外，他還會紀錄日本凶宅、都市傳說等，神秘行徑令人發毛。



▲網友猜測「 D 指的應該是死亡的意思」，而評論中加註的「粽」、「浮」等單詞，可能是死亡方式。（圖／翻攝自 PTT ）