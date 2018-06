JJ林俊傑模仿歌神張學友　瞬間切換唱腔逗樂粉絲

網路謠傳「空中補給合唱團」 愛台灣想買房定居?

空中補給合唱團(Air Supply)成軍43年,昨(3)日在臺灣大學綜合體育館一樓舉辦《Air Supply 2018台北演唱會》,吸引兩千多位歌迷到場朝聖,見證與回味兩位音樂人的「傳奇」魅力。



▲西洋不朽情歌傳奇 「空中補給合唱團」Air Supply,再度來台演出。(圖/JUSTLIVE 就是現場提供, 2018.06.05)

團長兼吉他手葛拉漢羅素(Graham Russell),和主唱羅素希區考克(Russell Hitchcock)二人以全黑西裝登台,一開場就帶來熱門單曲〈Sweet Dreams〉,勾起青春的K歌回憶,再接連演唱〈Even the Nights Are Better〉、〈Every Woman in the World〉兩首暢銷金曲,讓現場歌迷聽得如癡如醉。演唱會最後演唱,因電影《死侍2》翻紅金曲〈All Out Of Love〉,引起全場歌迷的大合唱,氣氛超感動。

空中補給合唱團,是史上第一組訪台開唱的西洋藝人,有網路傳言,兩位團員已在台置產事宜,他們笑說:「因為很喜歡台灣,也跟這裡有很深的淵源,有機會就想來見見歌迷,希望能夠一直維繫這樣緊密的關係。」但也直率地表示:「並沒有要搬到台灣居住的想法。」結束今晚台灣的演出後,兩人也將持續亞洲巡迴行程,下一站將飛往新加坡開唱。