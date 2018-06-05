JJ林俊傑模仿歌神張學友　瞬間切換唱腔逗樂粉絲

JJ林俊傑《聖所》世界巡迴演唱會，6月2日、3日在南京嗨唱兩晚，許久未來到南京演唱林俊傑，心情大好、卯足全力，一句「南京，我回來了！」一開場就將現場萬名粉絲熱情點燃，引來「掀翻屋頂」的呐喊回應。

南京歌迷的熱情，讓JJ林俊傑頻頻「加演」互動，JJ突然問歌迷：「想不想聽張學友？」然後瞬間切換唱腔，模仿起張學友的「歌聲」和「動作」，現場歌迷歡笑聲不斷。

6月3日當晚，JJ林俊傑獲得《hito流行音樂獎》的四項大獎，《偉大的渺小》這張專輯，在今年金曲獎上，一口氣入圍了六項大獎，讓他非常激動，這15年來的努力被大家看見了，是林俊傑最感恩的事情。