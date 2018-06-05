JJ林俊傑模仿歌神張學友　瞬間切換唱腔逗樂粉絲

JJ林俊傑《聖所》世界巡迴演唱會，6月2日、3日在南京嗨唱兩晚，許久未來到南京演唱林俊傑，心情大好、卯足全力，一句「南京，我回來了！」一開場就將現場萬名粉絲熱情點燃，引來「掀翻屋頂」的呐喊回應。
南京歌迷的熱情，讓JJ林俊傑頻頻「加演」互動，JJ突然問歌迷：「想不想聽張學友？」然後瞬間切換唱腔，模仿起張學友的「歌聲」和「動作」，現場歌迷歡笑聲不斷。
6月3日當晚，JJ林俊傑獲得《hito流行音樂獎》的四項大獎，《偉大的渺小》這張專輯，在今年金曲獎上，一口氣入圍了六項大獎，讓他非常激動，這15年來的努力被大家看見了，是林俊傑最感恩的事情。
網路謠傳「空中補給合唱團」 愛台灣想買房定居？
空中補給合唱團（Air Supply）成軍43年，昨（3）日在臺灣大學綜合體育館一樓舉辦《Air Supply 2018台北演唱會》，吸引兩千多位歌迷到場朝聖，見證與回味兩位音樂人的「傳奇」魅力。
▲西洋不朽情歌傳奇 「空中補給合唱團」Air Supply，再度來台演出。（圖／JUSTLIVE 就是現場提供, 2018.06.05）
團長兼吉他手葛拉漢羅素（Graham Russell），和主唱羅素希區考克（Russell Hitchcock）二人以全黑西裝登台，一開場就帶來熱門單曲〈Sweet Dreams〉，勾起青春的K歌回憶，再接連演唱〈Even the Nights Are Better〉、〈Every Woman in the World〉兩首暢銷金曲，讓現場歌迷聽得如癡如醉。演唱會最後演唱，因電影《死侍2》翻紅金曲〈All Out Of Love〉，引起全場歌迷的大合唱，氣氛超感動。
空中補給合唱團，是史上第一組訪台開唱的西洋藝人，有網路傳言，兩位團員已在台置產事宜，他們笑說：「因為很喜歡台灣，也跟這裡有很深的淵源，有機會就想來見見歌迷，希望能夠一直維繫這樣緊密的關係。」但也直率地表示：「並沒有要搬到台灣居住的想法。」結束今晚台灣的演出後，兩人也將持續亞洲巡迴行程，下一站將飛往新加坡開唱。