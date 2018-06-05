張忠謀將正式退休　調查：企業交棒最怕這2個問題

一手創立台積電的半導體教父張忠謀，即將在今（5）日股東會後正式退休，香港首富李嘉誠，也在日前正式交棒給長子，使得近期以來，企業接班、交棒議題再度被熱議，根據人力銀行調查，有48.9%的企業有接班人計畫，開始培養交棒人選的年紀，平均落在34.9歲，但最怕面臨的問題是「經營理念分歧」及「領導風格迥異」。
台積電董事長張忠謀即將在今日股東會後正式卸下職務，在更早之前，香港首富李嘉誠也正式交棒給長子，曾是14A央行總裁的彭淮南，也已在今年2月卸下重擔，當領導者計畫交棒時，接班人需要具備哪些特質？企業又該如何培育人才？yes123求職網特地進行「企業接班人與儲備幹部計畫調查」，結果顯示有48.9%的企業有接班人計畫，63.6%屬於創辦人或大股東的後代、親戚、配偶，也有36.4%是屬於「傳賢不傳子」。
調查結果也顯示，企業接班人開始培養的年紀，平均落在34.9歲。不過，若想要順利完成領導階層的交棒，最主要會面臨的難題依序為「交棒者與接班者兩者經營理念一致或分歧」(56.5%)、「交棒者與接班者兩者領導風格相同或迥異」(42.4%)、「基層員工對接班者地位的認同度」(34.8%)、「交棒者是否完全釋出權力給接班者」(31.5%)，以及「中高階主管對接班者地位的認同度」(23.9%)。
人力銀行指出，若是以上班族的立場出發，偏好公司最終決策制度的調查結果發現，62.5%的人支持「3人以上群體制」，21.4%的人支持「一人裁定制」，還有16.1%支持「兩人共治制」；對於企業領導接棒過程，上班族平均則認為，應該要4.9年完成交棒，但其中也有11.1%的人認為，應該要在1年以下，還有10.4%的人覺得要10年以上。
此外，調查也發現，上班族對於接班人使命的看法，依序為「讓公司永續經營、穩健成長」(72.3%)、「與員工打成一片、將他(她)們視為家人」(58.9%)、「帶領公司走向國際化」(56.3%)，以及「維持現有企業文化與組織」(42%)，其他的使命也有短期內提升營收獲利、改造現有企業文化與組織、讓公司成為一線龍頭，或是徹底轉變營運模式。