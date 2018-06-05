張忠謀將正式退休　調查：企業交棒最怕這2個問題

一手創立台積電的半導體教父張忠謀，即將在今（5）日股東會後正式退休，香港首富李嘉誠，也在日前正式交棒給長子，使得近期以來，企業接班、交棒議題再度被熱議，根據人力銀行調查，有48.9%的企業有接班人計畫，開始培養交棒人選的年紀，平均落在34.9歲，但最怕面臨的問題是「經營理念分歧」及「領導風格迥異」。

台積電董事長張忠謀即將在今日股東會後正式卸下職務，在更早之前，香港首富李嘉誠也正式交棒給長子，曾是14A央行總裁的彭淮南，也已在今年2月卸下重擔，當領導者計畫交棒時，接班人需要具備哪些特質？企業又該如何培育人才？yes123求職網特地進行「企業接班人與儲備幹部計畫調查」，結果顯示有48.9%的企業有接班人計畫，63.6%屬於創辦人或大股東的後代、親戚、配偶，也有36.4%是屬於「傳賢不傳子」。