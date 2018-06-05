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娛樂

李佳薇「胸器」外露　拍MV太入戲大淚崩！

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/06/05 08:57
▲李佳薇拍攝新歌MV，太入戲一度淚崩。（圖／華納音樂提供, 2018.06.05）
▲李佳薇拍攝新歌MV，太入戲一度淚崩。（圖／華納音樂提供, 2018.06.05）

李佳薇2018全新專輯《相反的是》，將於6月8日正式發行，首波主打歌〈一樣的是〉，李佳薇暫時揮別「鐵肺」，用最質樸的歌聲驚艷樂迷，唱出深刻人心的感動。在拍攝歌曲MV時因為太入戲，李佳薇一度淚崩，讓現場工作人員嚇壞！

這次MV由金曲獎最佳MV導演黃中平操刀，拍出李佳薇唯美的一面，導演慢慢卸下她的心房，引導她入戲，李佳薇輕輕唱著，對於一段感情的矛盾與掙扎，讓她止不住淚水大哭。


▲李佳薇在MV中化身森林系女孩，仙氣十足。（圖／華納音樂提供, 2018.06.05）

此外，私下個性大剌剌的她，這次造型也走浪漫性感風，然而卻「女漢子」性格藏不住，常常不顧還穿著裙子，就直接彎腰，或拎著裙子，就往山上爬，一度「胸器」外露！

媽媽K歌唱「欸嗚欸嗚欸欸」　羅時豐苦練溫柔唱腔詮釋

羅時豐3日晚間，在台北Legacy舉辦《愛.難得》演唱會，現場700個座位座無虛席，羅時豐挑戰文青歌曲〈你啊你啊〉，原唱娃娃魏如萱，特地錄VCR祝福羅時豐，期待他如何詮釋這首歌！


▲羅時豐挑戰文青歌曲，苦練溫柔唱腔。（圖／海蝶音樂提供, 2018.06.05）

羅時豐挑戰2017年最夯的文青歌曲〈你啊你啊〉、〈魚仔〉，為此原唱娃娃魏如萱，還特別錄了一段VCR給羅時豐，表示：「一想到羅時豐要唱『依嗚依嗚』那段，就期待又興奮到尖叫！」

為了演唱〈你啊你啊〉羅時豐苦練溫柔唱腔，但唱起來反而有一種帶著雄壯腔調，而改成搖滾版的魚仔，也頗有男子漢的風味。而挑選〈你啊你啊〉背後的原因，竟然是因為媽媽，羅時豐說：「我母親超級愛唱卡拉OK，以前老是聽到她唱我的歌，沒想到前一陣子，就忽然都變成在唱這兩首，我聽到她老是在『欸嗚欸嗚欸欸 嗚嗚嗚喔喔』真是太有趣了」。

關鍵字李佳薇相反的是一樣的是羅時豐魚仔你呀你呀
林俊傑切換唱腔　模仿歌神張學友

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