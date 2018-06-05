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上班族最愛CEO風格　美國隊長奪冠　尤達、熊大也入榜

記者彭夢竺／台北報導2018/06/05 10:14
▲根據人力銀行調查，上班族最希望自己公司CEO的行事風格Top1是美國隊長，其次則是超人。（圖／翻攝自美國隊長官方臉書）
▲根據人力銀行調查，上班族最希望自己公司CEO的行事風格Top1是美國隊長，其次則是超人。（圖／翻攝自美國隊長官方臉書）

半導體教父張忠謀即將退休，使得企業接班、交棒議題再度被熱議。根據人力銀行調查，有高達85.3%的上班族有想要晉升主管職，認為擁有責任感與抗壓性是很重要的個人特質，且必須具備溝通協調、領導統御的能力；此外，調查也發現，上班族最希望自己公司CEO的行事風格可以像是美國隊長，或是超人，甚至連尤達大師、哆啦A夢都在榜上。

台積電董事長張忠謀將正式卸下職務，香港首富李嘉誠日前正式交棒給長子，前央行總裁的彭淮南也於今年2月卸下重擔，對於近期許多指標性領導人物開始接班，yes123求職網特地進行「企業接班人與儲備幹部計畫調查」，對於公司培養接班人方面，調查顯示有高達85.3%的上班族有過想要晉升主管職的夢想，平均最多願意努力4.8年。

調查發現，上班族想要當上管理職，認為需要具備的個人特質依序為「責任感」(74.4%)、「抗壓性」(67%)、「團隊合作精神」(61.4%)、「企圖心」(55.4%)，以及「穩定度」(53.4%)，其他特質還有學習意願、敬業精神、樂觀進取、吃苦耐勞，以及細心與貼心。

若是以管理職需要具備的工作能力來看，上班族認為，應該要有「溝通協調能力」(78.1%)、「領導統御能力」(72.1%)、「人事管理能力」(69.4%)、「危機處理能力」(65.4%)，以及「解決問題能力」(63.1%)。

有趣的是，如果以「電影角色或卡通人物」來比喻，上班族希望公司CEO行事風格前5名依序為「美國隊長」(58%)，可以以大局為重，高道德標準、「超人」(54.5%)，看似平凡低調，實際能力強大、「尤達大師」(40.6%)，看似不起眼，但同時擁有智慧與力量、「哆啦A夢」(34.8%)，有用不完的法寶與點子，以及「雷神」(33.7%)，王者風範，開疆闢土性格。

其餘6到10名部分依序是「柯博文」、「魯夫」、「鋼鐵人」、「閃電俠」，以及「熊大」。

關鍵字美國隊長企業接班交棒yes123求職網調查
張忠謀：台積電奇蹟不會停止

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