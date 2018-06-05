上班族最愛CEO風格　美國隊長奪冠　尤達、熊大也入榜

半導體教父張忠謀即將退休，使得企業接班、交棒議題再度被熱議。根據人力銀行調查，有高達85.3%的上班族有想要晉升主管職，認為擁有責任感與抗壓性是很重要的個人特質，且必須具備溝通協調、領導統御的能力；此外，調查也發現，上班族最希望自己公司CEO的行事風格可以像是美國隊長，或是超人，甚至連尤達大師、哆啦A夢都在榜上。

台積電董事長張忠謀將正式卸下職務，香港首富李嘉誠日前正式交棒給長子，前央行總裁的彭淮南也於今年2月卸下重擔，對於近期許多指標性領導人物開始接班，yes123求職網特地進行「企業接班人與儲備幹部計畫調查」，對於公司培養接班人方面，調查顯示有高達85.3%的上班族有過想要晉升主管職的夢想，平均最多願意努力4.8年。