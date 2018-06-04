法網／阿根廷小巨人上演大逆轉　生涯首次闖進8強

雖然Anderson過去並不是以紅土見長的球員，但是他生涯前兩次碰上Schwartzman最終都贏得了勝利，而此役開賽他也的確勢如破竹、以6-1先拿1盤。第2盤又在一開始就破發，並且最終以6-2再下一城，眼看非常有機會取得晉級。

雖然差了對手33公分，但是阿根廷「小巨人」Diego Schwartzman在昨(4)日面對南非203公分好手Kevin Anderson的比賽，卻展現出驚人的韌性，在兩度被對手拿到賽末發球局的情況下，他硬是強扳回來、最終歷經5盤大戰後，以1-6、2-6、7-5、7-6(0)、6-2擊敗對手，首次闖進到法網8強。

不過Schwartzman沒打算就此放棄，雖然在第3盤第7局遭到Anderson破發，而一度被逼到3-5的局面，但是他成功阻止了對方嘗試利用發球拿下比賽的企圖，反而連取4局，以7-5拿下這一盤。

第4盤Anderson一開始仍舊取得優勢，並且再次以5-3贏得了賽末發球局，但是Schwartzman又重演了前一盤的戲碼，並在搶七局中「送蛋」給對手、以7:0強勢勝出，比賽此時也回到了原點。

決勝盤雙方呈現互破大戰，Schwartzman頂住壓力、在第6局率先保發，取得4-2的領先，而Anderson至此士氣一洩千里，最終阿根廷人用一記Ace為自己收下勝利，也完成了這一場「讓二追三」的超級大逆轉。

不過Schwartzman的考驗並沒有就此結束，在下一輪他將要對上球王、「紅土皇帝」Rafael Nadal，屆時勢必將會有一場精采的廝殺。