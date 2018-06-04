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中央社

台北電腦展SmarTEX 聚焦6大應用

中央社2018/06/05 07:27
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）台北國際電腦展今天起登場，其中SmarTEX特展聚焦6大應用，人工智慧、智慧穿戴和運動科技以及物聯網，成為展場矚目焦點。

台北市電腦公會表示，SmarTEX特展共有145家廠商使用339個展位，內容涵蓋人工智慧與大數據、智慧穿戴與運動科技、車聯網、智慧居家與娛樂、安全應用、智慧科技解決方案等6大應用，並且有4大主題館同步展出。

其中在人工智慧，廠商和研究單位展示包括智慧視覺機器人拼字、整合居家安全守衛與智能掃地機的家庭機器人、人工智慧音樂合成、開放資料應用服務、AI商業解決方案、智慧零售、智慧金融、數位政府、AI影像辨識、智慧警政、智慧醫療、智慧教育等解決方案。

在智慧穿戴與運動科技，紡織大廠展示科技智慧衣跨界應用，研究單位展示可同步控制機器人動作的互動體感智慧衣、以及加熱保暖衣、運動健身衣、心跳監控衣、肌耐力量測衣等。

在物聯網和車聯網部分，廠商展示人工智慧與數據分析混合雲/私有雲平台整合方案、邊緣運算專用伺服器、智慧停車、3D人臉辨識和車流解決方案、無人機及車用應用照相系統、智慧影音分享平台等。

今年台北國際電腦展（Computex Taipei）有來自30個國家、1602家廠商參展，使用5015個展位，今天起至9日在台北盛大展出。

今年台北國際電腦展以人工智慧（AI）、5G、物聯網、電競虛擬實境（VR）、區塊鏈等5大亮點，搭配以新創創業為主的InnoVEX、智慧物聯解決方案的SmarTEX兩大特展為展覽主軸。（編輯：黃國倫）1070605

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