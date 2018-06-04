蘋果WWDC首日 股價罕見大漲創新高 分析師：應是

根據 BTIG 的數據，蘋果的全球開發商大會 (WWDC) 對投資者來說通常是個沒什麼意義的啞彈，但今年蘋果突破了 WWDC 的首日歷史紀錄。

蘋果 (Apple)(AAPL-US) 週一 (4 日) 在加州召開第 11 屆 WWDC 年度大會，宣布許多 app 消息，包括 iOS 12 新增的實境增強功能，一款 app 利用 AR 技術可量測現實生活中的物體尺寸並映射成地圖等消息。

WWDC 讓蘋果盤中高點漲幅達 1.7%，但最後漲幅收斂至 0.8%，亦以 191.83 美元創下紀錄，根據 BTIG 數據已令人訝異，如果週二續漲可謂驚喜。