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蘋果WWDC首日 股價罕見大漲創新高 分析師：應是

鉅亨網2018/06/05 07:49
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根據 BTIG 的數據，蘋果的全球開發商大會 (WWDC) 對投資者來說通常是個沒什麼意義的啞彈，但今年蘋果突破了 WWDC 的首日歷史紀錄。

蘋果 (Apple)(AAPL-US) 週一 (4 日) 在加州召開第 11 屆 WWDC 年度大會，宣布許多 app 消息，包括 iOS 12 新增的實境增強功能，一款 app 利用 AR 技術可量測現實生活中的物體尺寸並映射成地圖等消息。

WWDC 讓蘋果盤中高點漲幅達 1.7%，但最後漲幅收斂至 0.8%，亦以 191.83 美元創下紀錄，根據 BTIG 數據已令人訝異，如果週二續漲可謂驚喜。

券商 BTIG 技術分析師 Walter Piecyk 表示，「值得注意的是，蘋果股價事實上從來沒有在 WWDC 第一天收高，反而平均是下滑 1.2%，而且在 WWDC 之後，通常會以大致相同的量遭售出。」

同時，過去一個月蘋果 4.4% 的漲幅已經接近歷史上 WWDC 過後的表現。

下圖顯示蘋果股價在過去 WWDC 前的表現：

蘋果WWDC第一天股價通常走跌
蘋果 WWDC 第一天股價通常走跌

蘋果股價的漲勢使其市值上衝到 9429 億美元，截至 4 月 20 日的數據，基於 49.15 億在外流通股計算，蘋果離市值 1 兆美元只差 6.1% 漲幅。

今年迄今，蘋果股價漲幅 13.4% 優於大盤，Nasdaq 綜合指數同期漲幅 10.2%、道指 0.4%。蘋果過去一年漲幅 24%。

蘋果股價走勢

全球三大最有價值的上市公司週一股價均創記錄，亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 也攀上新高點，這三大科技公司合併市值已達 2.5 兆美元。

微軟週一宣布收購 GitHub，這代表微軟在尋求開發者方面的巨大投資。

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