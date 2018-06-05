盤前財經大事搶先讀2018年6月5日

在週一舉行的年度開發者大會上，蘋果宣布為下一代行動作業系統 iOS 12 新增擴增實境 (AR) 能力。該公司說，正創造一種稱為 USDZ 的新型檔案格式，能夠支援擴增實境的視覺效果。 閱讀全文...

〈台北國際電腦展〉華碩發表首款電競手機 上市時間、定價未定

華碩 (2357-TW) 今天發表首款電競手機 ROG Phone，董事長施崇棠表示，這項新品華碩期盼 12 年之久，不過華碩未揭露正式上市時間及販售價格，外界推估，因應暑假遊戲旺季，最快 7 月就會出貨。閱讀全文...

〈宏達電營業報告〉Vive 業務橫跨 4 大領域 王雪紅：已奠定 VR 穩固領導地位

宏達電 (2498-TW) 股東會將在 6 月 26 日召開，營業報告書昨 (4) 日出爐，董事長王雪紅指出，Vive 業務單位橫跨硬體、平台、內容發展和加速器計畫等 4 大獨特領域，在持續投入資源促進業界蓬勃發展，拓植硬體和平台的生態系統下，讓整體產業注入更多創新內容；她強調，HTC Vive 已在電腦驅動的虛擬實境 (VR) 領域中奠定穩固的領導地位。閱讀全文...

南亞科受惠價揚量增 5 月營收再攀峰站上 80 億元大關

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 昨 (4) 日公布 5 月營收 83.26 億元，受惠產品平均售價上漲，且位元出貨量增加，單月營收月增 8.4%，較去年同期大增 1.02 倍，再度刷新 4 月剛寫下的單月營收新猷，並站上 80 億元營收大關；前 5 個月累計營收 348.04 億元，年增 68.44%。閱讀全文...

〈中太陽能補貼縮手〉台廠已降低中國比重 後續觀察下游客戶反應

中國針對太陽能產業祭出「531 新政」，較依賴中國市場的台廠可能受傷最重。茂迪 (6244-TW) 表示，目前固定客戶拉貨動能仍在，訂單量未有太大改變；新日光 (3576-TW) 中國市場營收占比不高，影響不太明顯；昱晶 (3514-TW) 目前尚未明顯感受到下游客戶端反應，認為市場還需時間消化，且三者均已降低在中國市場的營收比重。閱讀全文...