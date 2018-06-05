港股盤前—納指創收市新高 港股或再挾空及屠熊

1）受美國經濟數據理想及意大利及西班牙均成功籌組新政府，恆指週一大幅上升，盤中曽短暫突破 31000 點，收報 30998 點，上漲 505 點或 1.66%。大市成交額則平凡，只有 1035 億。滬深港通成交金額按日上升約 13% 至 121 億，並且錄得連續第九天淨流出，金額約 7.6 億。板塊方面，內房股受個別公司五月數據理想而全面造好。國內物業管理公司也繼續強勢。騰訊（700）在美國科技股強勢帶動下也上升 2.6%。內險股在人保（1339）回 A 的消息下也見追捧。內銀整體表現不俗而醫藥股依舊強勢。澳門博彩股跑輸但看似喘穩，教育股有獲利回吐。光伏股受減少補貼政策而重挫；消息也負面地影響風能及電力股。做空方面，佔大市成交回落至 11.5%，屬相對健康水平。牛熊証重貨區方面，熊証重貨區上移至 31100-31199，牛証則仍在 29900-29999。

簡評：恆指昨天的升勢比筆者想像的強，美滙回軟或許令投資者入市意欲加強，但因大市成交不高，所以不排除只是挾空，皆因上星期 MSCI 調整日的沽空金額是頗大的。內房股的強勢看似來得突然，但若捉緊民心概念板塊應不會覺得驚訝；筆者也曽提及此板塊有機會步醫藥和教育股的後塵。五月銷售數據是催化劑，習總連任的民心牌可能才是主菜。還記得上星期債務違約憂累下，南下資金（國家隊）積極護航嗎？希望這些推測不是筆者的一廂情願。如讀者相信筆者的劇本，可注意溢出效應（Spillover effect) 下的水泥和內銀板塊。水泥正路之選必為海螺（914）和中國建材（3323）。冷門可留意金隅（2009），雖不是純正水泥股，雄安概念後也靜下來；但公司剛於昨晚宣布以 16.5 億人民幣奪 4 個青島房地產項目，或令落後的股價重現炒作。內銀之中，筆者依舊偏好招行（3968）。

2）在蘋果及亞馬遜股價創新高帶動下，美國三大指數週一持續造好，其中納指更創收巿新高。創新高的公司還包括 Adobe，Electronic Arts 及 Netflix。道指收市升 178 點或 0.72%，標指和納指則分別上升 0.45% 及 0.69%。十年期國債債息上升至 2.944%，期油價格則三連跌，再回落約 1%。港股 ADR 上升 27 點，相當於恆指 31025 點水平。

3）個股消息

利好: 澳洲成峰教育（1752）- 公司通告指與廣西財經學院的合作項目得到中國教育部五年續期的評估批淮；公司認為此會提升其在中國的收生能力。

利淡: 金斯瑞（1548）宣布計劃以先舊後新配售集資，同時執行董事王燁亦擬配售股份。據市場消息，該股是次配售股份做價每股 26.5 至 27.65 元，較昨日收市價 28.8 元折讓 4% 至 7.99%。