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台灣主要報紙重要財經新聞 2018年6月5日

鉅亨網2018/06/05 08:10
鉅亨網 / NOWnews
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力抗大陸、香港磁吸效應，金管會將出三招吸引生技業在台掛牌，包括檢討大股東閉鎖期時間、全面縮短申請上市櫃流程，及請承銷商對被退件或撤件原因加以輔導，破除潛規則疑慮。

「蘋果先生」郭明錤任職大陸天風國際證券打響第一炮，端出兩大預言：今年問世的 LCD 版 iPhone 將不延遲（Delay），且整體新 iPhone 售價不會賣太貴，以搶下更多市占，旺季來臨前就是布局蘋果 iPhone 供應鏈的大好時機。

加密貨幣挖礦機大廠比特大陸（Bitmain）高層造訪台灣供應鏈，但業界傳出在晶片採購策略上已有變化，比特大陸將採用多晶圓代工（multi-foundry）策略，三星可望在下半年爭取到挖礦機特殊應用晶片（ASIC）訂單，台積電訂單恐遭分食。


經濟日報

生技業掛牌 官方破除潛規則
G7 峰會 川普將與六國攤牌
上海銀過關 金融業掀上市潮

工商時報

蘋果新機爆量可期
商研院示警: 台灣年底景氣飄烏雲
台積挖礦訂單 傳三星分食

聯合報

金正恩致函川普：川金會多辦幾次
投資移民購債擬鬆綁
美若引爆貿易戰 全球經濟雙輸

蘋果日報

光碟股音爆飆 否極泰來? 迴光返照?
夏普傳入主東芝 PC 13.7 億買過半股權
高中女工奉獻 30 年 郭董贈 464 萬

中國時報

台歐投資協定 政院促速談判
2 大咖加持 台股今強攻新高點
股東會後告別 張忠謀今裸退

自由時報

核二 2 號機再起動 倒數
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499 之亂衝擊買氣 5 月智慧手機銷量續跌

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