台灣主要報紙重要財經新聞 2018年6月5日

力抗大陸、香港磁吸效應，金管會將出三招吸引生技業在台掛牌，包括檢討大股東閉鎖期時間、全面縮短申請上市櫃流程，及請承銷商對被退件或撤件原因加以輔導，破除潛規則疑慮。

「蘋果先生」郭明錤任職大陸天風國際證券打響第一炮，端出兩大預言：今年問世的 LCD 版 iPhone 將不延遲（Delay），且整體新 iPhone 售價不會賣太貴，以搶下更多市占，旺季來臨前就是布局蘋果 iPhone 供應鏈的大好時機。

加密貨幣挖礦機大廠比特大陸（Bitmain）高層造訪台灣供應鏈，但業界傳出在晶片採購策略上已有變化，比特大陸將採用多晶圓代工（multi-foundry）策略，三星可望在下半年爭取到挖礦機特殊應用晶片（ASIC）訂單，台積電訂單恐遭分食。