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中央社

美股收紅 台股蓄勢挑戰前波高點

中央社2018/06/05 08:06
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北5日電）台股站上11000點，距離3月22日前高11120點僅差一步，距高點11270點也差不到200點，由於蘋果(Apple)股價再創波段新高，分析師認為，台股續漲有譜。

美股4大指數全面收漲，道瓊工業指數上漲178.48點、漲幅0.72%、收在24813.69點，NASDAQ指數上漲52.13點、漲幅0.69%、收在7606.46點，S&P 500指數上漲12.25點、漲幅0.45%、收在2746.87點，費城半導體指數上漲11.37點、漲幅0.81%、收在1422.67點。

分析師表示，外資在期現貨市場同步翻多，不但在現貨市場大舉買超新台幣74.72億元，在台指期未平倉多單更超過4.8萬口，配合指數帶量攻上11000點，外資可望成為推升指數創高的重要力量。

分析師指出，包括台積電、國巨今天召開股東常會，台積電董事長張忠謀及國巨董事長陳泰銘將對科技產業下半年景氣做出重要揭示，加上蘋概股受惠即將進入拉貨潮，電子股將仍是台股多頭主力部隊。

此外，本週大多數上市櫃公司將公布5月營收表現，在淡季若能交出亮麗成績單的個股，可望有相對凸出的表現。

歐股也是全面上漲作收，倫敦FTSE 100指數漲升39.52點、漲幅0.51%、以7741.29點作收，法蘭克福DAX30指數上揚46.48點、漲幅0.37%、收在12770.75點，巴黎CAC 40指數漲7.38點、漲幅0.14%、收5472.91點。（編輯：黃國倫）1070605

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