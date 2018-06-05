美股收紅 台股蓄勢挑戰前波高點

（中央社記者田裕斌台北5日電）台股站上11000點，距離3月22日前高11120點僅差一步，距高點11270點也差不到200點，由於蘋果(Apple)股價再創波段新高，分析師認為，台股續漲有譜。

美股4大指數全面收漲，道瓊工業指數上漲178.48點、漲幅0.72%、收在24813.69點，NASDAQ指數上漲52.13點、漲幅0.69%、收在7606.46點，S&P 500指數上漲12.25點、漲幅0.45%、收在2746.87點，費城半導體指數上漲11.37點、漲幅0.81%、收在1422.67點。