台股盤前─台積電股東會、蘋概股蓄勢 大盤準備挑戰前

台股昨 (4) 日由蘋概三雄台積電、鴻海 (2317-TW)、大立光同步走揚帶動，加上被動元件股持續強攻，一開盤就衝過 11000 點且呈現開高走高的表現，終場收在最高點 11109.5 點，上漲 160.42 點，突破下降趨勢線，成交 1542.97 億元。

蘋果開發者大會登場，周一股價創新收盤高點，蘋概股可望受到激勵，股王大立光 (3008-TW)5 月營收將公布，權王台積電 (2330-TW) 及股后國巨 (2327-TW) 股東會今 (5) 日召開，市場期待公司釋出正面消息，法人看好在一連串超級股東會將陸續登場、新台幣轉升、國際科技股上漲等消息帶動下，可望進一步推升行情向上攻堅，挑戰前波 28 年新高。

三大法人部分，外資及陸資買超 75.11 億元，外資自營商賣超 2.03 億元，投信買超 6.99 億元，自營商自行買超 13.78 億元，自營商避險買超 8.43 億元，合計買超 104.32 億元；外資連續 3 天大敲多單近 1.3 萬口，資金繼續回流金控及電子股，但值得注意的是鴻海及大立光轉遭賣超。

期貨部分，三大法人同步偏多，外資加碼多單 3797 口，淨部位多單再衝高到 48393 口；投信回補空單 164 口，淨部位空單來到 24077 口；自營商回補空單 339 口，淨部位空單降到 1873 口，合計三大法人加碼多單 4300 口，淨部位多單為 22443 口。

法人認為，台股連續反彈站上前高 11034 點，但今年次高 11120 仍具有壓力，加上國際變數未完全化解，短線仍要留意漲多震盪；不過，今日有台積電及國巨的股東會登場，張忠謀將退休，是否釋出正面看法引發市場高度關注，股價走勢將牽動大盤表現。

蘋果全球開發者大會 (WWDC) 登場，相關蘋果供應鏈也可望走多，成為市場多頭指標；外資是連日來推升大盤的要角，在台指期連 3 天買進多單，心態偏多；5 月營收進入公布高峰，大立光下午公布的數字也是市場關注焦點。

美股周一在蘋果與亞馬遜股價上漲帶動下，Nasdaq 指數創新收盤高點，終場收高 52.13 點或 0.69% 至 7606.46 點；道瓊工業指數收高 178.48 點或 0.72% 至 24813.69 點；S&P 500 指數收高 12.25 點或 0.45% 至 2746.87 點；費城半導體指數收高 11.37 點或 0.81% 至 1422.67 點；美股收高，有助台股今日表現。

台股今日觀察重點相當多，除了超級股東會的台積電、國巨之外，由於蘋果股價周一上漲 0.8%，蘋概股可望進一步受到激勵，另外，台北國際電腦展登場，相關族群走勢值得關注。

元大高科技基金經理人吳宛芳說明，由於美國升息速度平和，大體來看，盤勢仍在多頭趨勢上，景氣平穩，台股在資金充沛下，大盤回檔都是加碼點，可擇優布局。



吳宛芳表示，看好基本面及企業獲利持續成長的趨勢，科技股中看好 Server 因供給短缺造成產品價格提升的族群，例如 MLCC、晶片電阻、電感等相關被動元件，漲價趨勢仍將持續反映在營收獲利上；除了被動元件外，晶圓也因中國半導體產業崛起，供給緊張的趨勢預期可維持到 2019-2020 年，產品持續漲價機會高。