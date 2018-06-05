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中央社

少打日本腦炎疫苗 1.5萬名幼兒欠保護力

中央社2018/06/05 08:14
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者陳偉婷台北5日電）現在是日本腦炎流行期，接種疫苗是防日本腦炎最有效方法。根據疾管署統計，目前全國常規日腦疫苗基礎劑接種完成率92.9%，還有約1.5萬名幼兒保護力不足。

日本腦炎是感染日本腦炎病毒所引起的急性腦膜腦炎，受損部位包括腦、脊髓及腦膜。日本腦炎傳播是經由具有感染力的病媒蚊叮咬，人不會直接傳染給人，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要的病媒蚊。

台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中又以6至7月為流行高峰，疾管署副署長羅一鈞表示，一般人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

接種疫苗是防範日本腦炎最好方法，羅一鈞說，台灣在民國57年後開始施打日本腦炎疫苗，幼兒發病率已大幅降低，現在疫情多發生在40歲以上民眾。

根據疾管署統計，今年截至目前為止，全國常規日本腦炎疫苗基礎劑接種完成率為92.9%，仍有約1萬5000名幼兒待接種。疾管署提醒，民眾應儘速帶家中滿15個月以上且未完成疫苗接種的嬰幼兒，到衛生所或合約院所完成接種，以免因感染日本腦炎衍生嚴重後遺症。

會傳播日本腦炎的三斑家蚊常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬高峰為黃昏與黎明時段，做好防蚊也是防範的重要手段。

民眾儘量避免在病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。（編輯：陳清芳）1070605

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