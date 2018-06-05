科技紡織創智慧生活 提升健康運動效能

（中央社記者韋樞台北5日電）機器設備智慧化很普遍，連紡織品也智慧化才看俏。今起舉行的台北國際電腦展中有台灣智慧型紡織品展館，智慧紡織品可幫助健康、睡眠和飲食管理，還能提升三鐵運動員的表現。

紡織產業綜合研究所在台北國際電腦展(COMPUTEX)中設立專館，並邀集「台灣智慧型紡織品協會」會員拿出看家本事產品，讓看展人了解台灣的紡織品早在智慧化的過程中邁出好幾大步。

紡織所表示，這些智慧紡織品區分家用休閒型和運動型等。居家休閒型智慧紡織品展示智慧腕帶，這種腕帶具有提醒久坐、睡眠監測與飲食管理等功能；還有適合銀髮族的舒適居家智慧衣，協助老人家生理和站、臥、走等動作的偵測。