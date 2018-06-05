NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈田澤純一與老虎隊簽下小聯盟約他秀正妹女友求評分　意外釣出小王8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

科技紡織創智慧生活 提升健康運動效能

中央社2018/06/05 08:31
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韋樞台北5日電）機器設備智慧化很普遍，連紡織品也智慧化才看俏。今起舉行的台北國際電腦展中有台灣智慧型紡織品展館，智慧紡織品可幫助健康、睡眠和飲食管理，還能提升三鐵運動員的表現。

紡織產業綜合研究所在台北國際電腦展(COMPUTEX)中設立專館，並邀集「台灣智慧型紡織品協會」會員拿出看家本事產品，讓看展人了解台灣的紡織品早在智慧化的過程中邁出好幾大步。

紡織所表示，這些智慧紡織品區分家用休閒型和運動型等。居家休閒型智慧紡織品展示智慧腕帶，這種腕帶具有提醒久坐、睡眠監測與飲食管理等功能；還有適合銀髮族的舒適居家智慧衣，協助老人家生理和站、臥、走等動作的偵測。

至於運動型的智慧紡織品則有全球首創的三鐵智慧衣，經過三鐵運動員實地驗證後，證明可提升運動員的表現；另外還有心電衣、肌電褲、溫控外套等。

紡織品也可以扮演人與機器人互動的介面。紡織所說，展示品中的人機互動智慧衣能讓穿著者遠端遙控機器人的動作，會場中將會呈現真實版鋼鐵擂台的創新體驗。

紡織所強調，國內智慧型紡織品的發展已高度朝向科技紡織品發展，甚至可以依客製化需求來組合服飾的功能，已大幅開創台灣紡織新商機與國際能見度，並提升紡織品的附加價值。（編輯：楊玫寧）1070605

AIT大樓落成 美國務院：...F-16失事 軍警消持續搜...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan