F-16失事 軍警消持續搜索飛官遺體

搜救人員發現飛機殘骸、空軍飛行員的肩飾、燒毀的抗G衣服，經過空軍鑑識小組鑑定，吳彥霆已經殉職。考量搜救人員的安全，昨晚8時暫停搜索，今天持續展開搜索行動。

（中央社記者林長順、王朝鈺新北5日電）空軍第5聯隊一架F-16戰機4日在新北市五分山失事，飛官吳彥霆少校不幸殉職。搜救人員今天在撞擊點附近進行挖掘，尋找可能埋藏在土堆中吳姓飛官遺體。

新北市消防局上午7時於位於五分山登山口的救災指揮站集結2大隊、消防人員41名、義消人員31名，共72名救災人員繼續搜救。另外，民間救難團體支援10名及空拍機3架。

消防局表示，搜救人員兵分3組，將由戰機撞擊點另一側山谷，利用繩索下降進行搜索飛官大體及戰機殘骸本體，並在撞擊點附近進行挖掘，尋找可能埋藏在土堆中飛官遺體。

消防局指出，由於戰機撞擊點就在五分山步道的旁邊，步道旁就是坡度約70、80度下切的山坡，戰機向前滑行等於就是往山坡下推進。搜救的困難主要是在陡坡，同時現場有戰機燃料四散造成的大量油氣，造成搜救的危險性。

另外，依據今天的氣象狀況，下午山區仍有可能有大霧或雷陣雨，可能造成搜救困難，消防局已提醒搜救人員注意安全。（編輯：劉政權）1070605