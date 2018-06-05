NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈田澤純一與老虎隊簽下小聯盟約他秀正妹女友求評分　意外釣出小王8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

孫安佐認罪並懺悔 美方何時遣返不確定

中央社2018/06/05 08:48
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者尹俊傑賓州米迪亞4日專電）藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐今天出庭，認了恐怖威脅罪，法官加重判刑，但同意由聯邦接管本案。聯邦機關之後可能控告孫安佐非法持有武器，孫安佐何時遣返回台仍不確定。

孫安佐3月26日遭美國警方逮捕，被控向同學預告將於5月1日開槍掃射就讀的高中，但他之後表示這是開玩笑。孫安佐被控恐怖威脅後，美國警方4月初從他的寄宿家庭起出手槍、十字弓和超過1600發子彈，檢方隨後加控孫安佐持有犯罪工具並意圖犯案。

本案審前會議（pretrial conference）今天下午2時在賓州德拉瓦郡中級民刑法院舉行，孫安佐出庭時戴黑框眼鏡，穿著深藍色外衣，內搭灰色保暖長袖，雙手上銬。

狄鶯、孫鵬在律師與友人陪同下，於開庭前10分鐘到場旁聽。這是他們3月底赴美探視孫安佐後，再次公開露面，兩人全程專心聆聽、神情嚴肅。在法庭內未戴墨鏡的狄鶯，明顯可見眼眶泛紅。

依照控辯雙方達成的認罪協議，孫安佐在庭上就恐怖威脅罪認罪，檢方則撤銷持有犯罪工具意圖犯案罪名。

根據賓州法律，恐怖威脅罪屬一級輕罪（misdemeanor of the first degree），最重可判5年徒刑、罰款1萬美元。依賓州量刑準則，鑑於孫安佐無前科，法官最輕可判假釋，最重可判4個月徒刑。

檢方在庭上提出多項證據，包括孫安佐同學指證他威脅向學校開槍，以及警方從寄宿家庭起出槍械、彈藥、十字弓與防彈背心照片，並指孫安佐被捕後供稱家中沒有武器，與事實不符。檢方傳喚的校方證人說，有學生以「校園不安全」為由，拒絕下學年回校上課。

孫安佐辯護律師凱勒（Robert Keller）隨後請孫鵬到法官杜索（Barry C. Dozor）面前，替孫安佐說情。孫鵬用英文表示：「我非常想念我的兒子，只希望他能回家，他只是個不懂事的小baby，不知道自己闖禍。」

孫安佐則向法官唸出預先擬好的聲明，為所作所為懺悔，表示自己的行為使家人和支持他的人蒙羞，他感到後悔與遺憾，不希望類似事件再發生。

凱勒建議本案交由聯邦政府處理，解決孫安佐以非美國公民身分持有武器產生的法律問題，讓孫安佐盡快離開美國。

杜索表示，孫安佐願意懺悔很重要，但他持有的武器確實能造成傷害，不只是言語威脅這麼簡單，他認為應加重判刑，判處4至26個月刑期。

杜索在庭上多次指出，不想拖延孫安佐遞解出境，因此將本案交由聯邦機關處理。他希望孫安佐返台後多做積極、正面的事，對「卓越的國家」有所貢獻。

審前會議歷時52分鐘結束，孫安佐還押監獄，孫鵬與狄鶯步出法院後被大批記者包圍，在凱勒建議下，兩人面對提問一概不予回應，孫鵬僅說：「各位辛苦了，謝謝。」

凱勒受訪時以「合理」形容判決結果，指法官判刑並同意由聯邦機關接管本案，照顧到各方考量，孫安佐不需要在地方監獄服完剩餘刑期。聯邦機關可能就孫安佐非法持有武器指控至少一項罪名，但這只是「小程序」，應該不會產生更多刑期。

由於孫鵬與狄鶯赴美簽證6月下旬就將期滿，孫安佐如想和父母一同返台，美方遞解出境的程序必須在未來3週內完成。凱勒說，行政機關作業可能耗費更多時間，不保證孫安佐6月底就能返台。

被問及本案是否為認罪協商（plea bargain），凱勒說，正確說法是判決未定的認罪（open plea），也就是被告與律師和檢方就認罪的罪名達成協議，但由法官決定判決結果。（編輯：紀錦玲）1070605

F-16失事 軍警消持續搜...研究：瑜伽有助緩解癌因性疲...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan