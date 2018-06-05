六四29周年 王丹要對話中國

「對話中國」（Dialogue China）今天選在白宮附近的一家飯店舉行，活動平台上儘管擺上4張椅子，但除了去年病故的諾貝爾和平獎得主劉曉波的照片外，其他3張都是「空椅」。「空椅」早已成為追念劉曉波的象徵。這是當年儘管拿到諾貝爾殊榮，卻依然不被中國官方同意出國領獎的劉曉波，在諾貝爾頒獎典禮上留下的歷史一刻。

六四專題（中央社記者江今葉華盛頓4日電）在六四天安門事件29周年之際，當年的學運領袖王丹在華府成立「對話中國」智庫，希望能承續六四的精神與努力，為民主化中國的未來提出政策綱領與具體構想。

西藏精神領袖達賴喇嘛北美地區代表也特別到場，為劉曉波助念祈禱。

特別出席智庫成立大會的美國國家民主基金會（NED）會長葛希曼（Carl Gershman）談及劉曉波時表示，天安門事件之後，劉曉波成為中國的烈士，也是全世界為民主與人類自由最熱情的代言人。劉曉波過世前，仍對中國民主抱持信心，因為他知道中國獨裁體制的發展，終將引來現代化與民主的呼聲。

智庫發起人王丹談及中國29年來的改變說，今天的中國正好和當初期望相反，當初他們要爭的是反腐敗、要民主，但29年過去了，中國仍然腐敗，仍然沒有民主。智庫的成立就是希望，承續過去30年的努力方向，為民主化中國提出政策綱領、具體構想。

對於兩岸未來，王丹憂心，現在的摩擦越來越讓人擔心，兩岸對立，包括中國國家主席習近平的野心可能會讓兩岸失控，為了兩岸福祉應該盡快找到兩岸民間與公民社會的共同聲音，抵制中國政府單方面破壞兩岸和平的舉動。

1989年6月4日，改變的不只是廣場內外的那群年輕學生、工人與廣大支持者，還改變了中國的未來。因為六四流亡海外的中國民主黨主席王軍濤就說，現在的中國是六四的後果。六四之前，多數的聲音認為中國的改革要從推動中國共產黨黨內體制改革做起；六四之後，中共黨內擔憂改革帶來的政權不穩定，開始全面禁止政治活動，大規模監控社會與群眾，中國走向更獨裁、專制。

流亡美國近30載，已經拿過3張綠卡的王軍濤，始終不願入籍美國。他說，自己的一生在1989年的那一刻起，注定了只能關注中國命運，因為這也是他們的命運。天安門一場大屠殺把我們這些人變成同一個群體，他們已經不可能過正常生活，也不可能從事自己的專業，改變中國、讓中國走向民主化成了他們的使命。

曾經是毛澤東狂熱者的王軍濤，在接觸現實後有了想要改變中國的想法，因此儘管現在大陸的年輕人不在乎六四、不關心政治，但他仍然堅信中國的年輕人終會和他一樣有同樣的啟發，一旦通過切身感受知道中國的現實，一定能改變中國的政治。（編輯：屈享平）1070605