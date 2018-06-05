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生活

「打小孩很舒壓」Po網炫耀　網紅爸媽嗆：不喜歡不要看

生活中心／綜合報導2018/06/05 09:26
▲一對父母在臉書粉絲團 Po 出一段「打小孩」的影片惹議，事後還嗆網友「一句老話，你不喜歡看可以不要看」。（圖／翻攝自臉書）
▲一對父母在臉書粉絲團 Po 出一段「打小孩」的影片惹議，事後還嗆網友「一句老話，你不喜歡看可以不要看」。（圖／翻攝自臉書）

不少民眾喜歡透過社群網站和網友們分享生活點滴，有一對父母在臉書上替家中 3 個孩子開設粉絲團，時常透過粉絲團和網友們分享孩子的日常生活，不過日前 Po 出一段「打小孩」的影片卻引發高度爭議。事後該粉絲團父母緊急刪除影片，並貼文譙網友「一句老話，你不喜歡看可以不要看！」遭受大批網友留言抨擊，就連社民黨發言人苗博雅也不禁在臉書痛批「這種舉動不是教育，是霸凌」。

日前有網友指出，臉書粉絲團的網紅父母疑對小孩管教方式不當，在臉書分享一段「打小孩」的影片，畫面中爸爸拿吸塵器嚇孩子，還說「這樣很舒壓」，隨後持衣架作勢要打孩子，年幼的哥哥和弟弟站在牆邊不敢反抗，面露驚恐神情。另一段影片中，哥哥手中拿著工具，安慰弟弟說「我會拿這個打死爸爸」，讓網友們聽了不禁捏把冷汗，擔心孩子的想法已經偏差。

事後，網紅父母見「打小孩」風波越演越烈，急忙將影片刪除，且說「我不是什麼教育專家，不是什麼網紅！我只是一個記錄現實生活 3 個孩子的媽」，他們認為孩子不是用嘴巴教，而是要用行動教，適當的教導可以讓小孩未來不至於成為社會案件的始作俑者。

社民黨發言人苗博雅不禁質疑「如果網紅父母打小孩 po 網炫耀的歪風不改， 40 年後會不會出現父母年邁講不聽，兒女體罰後 po 網炫耀的風潮呢？」反嗆這對父母「自己把小孩惹哭，再打他威脅不准哭，先整人後打人，是希望孩子學到什麼？」她強調這種舉動不是教育，而是霸凌。

對此，網友們則紛紛回應「你們到底是什麼父母？我看到影片眼淚直接流下來...你們那叫教育？根本是先惡搞嚇唬孩子，孩子反抗後，再以父母姿態行威脅恐嚇，真的可惡至極！非常可惡」、「每個人有每個人的教育方式，這世界上真的太多自以爲是的父母了」、「沒能力的父母才用暴力逼迫小孩聽話」、「教育方式沒錯的話，為何要刪文呢？」

關鍵字打小孩教育父母網紅霸凌炫耀
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