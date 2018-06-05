工程師秀正妹女友求評分　釣出小王嗆：一夜3次還叫爸爸

世界真小！中國大陸一名工程師剛與一位長相甜美、身材姣好的天菜級女友交往，他開心將正妹女友的美照 po 到某網路論壇上，並邀請大家評分，沒想到竟意外釣出小王嗆聲「她是我砲友，一夜瘋狂做了三次還喜歡叫老公爸爸」，讓原 po 頓時綠光罩頂，網友也全看傻眼。

該名工程師在《 NGA 國家地理論壇》發文，希望各位網友幫他的女友打分數，「要是評價好她應該會看，為了我的幸福，各位老鐵口下留情」，並上傳多張女友美照，包含素顏、運動與妖艷照，還 PO 出女友調情說「睡你」的對話截圖。



▲工程師曬女友調情說「睡你」的對話截圖。（圖／翻攝自 NGA 國家地理論壇）



此文一出，許多網友心生羨慕，紛紛給予正評：「天使臉孔、魔鬼身材 眼睛也水汪汪噠」、「為什麼你們就可以找到那麼漂亮、胸那麼大、身材那麼好的妹子！」「這個太犯規啦！」「人正胸大腰又細 美女一枚」、「大清早的我做錯了什麼你給我看這個」。