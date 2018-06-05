工程師秀正妹女友求評分　釣出小王嗆：一夜3次還叫爸爸

世界真小！中國大陸一名工程師剛與一位長相甜美、身材姣好的天菜級女友交往，他開心將正妹女友的美照 po 到某網路論壇上，並邀請大家評分，沒想到竟意外釣出小王嗆聲「她是我砲友，一夜瘋狂做了三次還喜歡叫老公爸爸」，讓原 po 頓時綠光罩頂，網友也全看傻眼。
該名工程師在《 NGA 國家地理論壇》發文，希望各位網友幫他的女友打分數，「要是評價好她應該會看，為了我的幸福，各位老鐵口下留情」，並上傳多張女友美照，包含素顏、運動與妖艷照，還 PO 出女友調情說「睡你」的對話截圖。
▲工程師曬女友調情說「睡你」的對話截圖。（圖／翻攝自 NGA 國家地理論壇）
此文一出，許多網友心生羨慕，紛紛給予正評：「天使臉孔、魔鬼身材 眼睛也水汪汪噠」、「為什麼你們就可以找到那麼漂亮、胸那麼大、身材那麼好的妹子！」「這個太犯規啦！」「人正胸大腰又細 美女一枚」、「大清早的我做錯了什麼你給我看這個」。
還有網友好奇原 po 女友顏值這麼高，他條件應該也不差「女朋友這麼漂亮，樓主富帥吧？」面對網友的提問，原 po 則說自己家境普通，因為女友覺得「我應該是她遇見過最能理解她，相處最舒服的人，自然而然就在一起了。」
▲天菜級正妹素顏照。（圖／翻攝自 NGA 國家地理論壇）
不過，正當大家熱烈誇獎原 po 女友的同時，劇情突然急轉直下， 203 樓一名網友留言「哈哈哈哈哈 NGA 真他媽小，你他媽問問這個在亦莊上班唐山的女程序員， 520 從西安回來的晚上誰接的她火車？又是在誰家過的夜？」他爆料，與該名正妹在相親網站上聊了一周就約見面，第一次見面就發生關係，一夜瘋狂做了 3 次，且她做的時候還喜歡叫老公爸爸，讓原本渾然不知的原 po 瞬間戴了綠帽，許多網友看後都又驚嚇又傻眼，但原 po 則回應「我不刪文就是代表我相信女友！」