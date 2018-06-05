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中央社

路透社披露 美考慮派艦通過台海

中央社2018/06/05 09:16
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國官員表示，美國正考慮派遣軍艦通過台灣海峽。路透社指出，在美中關係因貿易爭端與北韓核子危機而緊繃的當下，此舉恐激起北京做出強烈反應。

美方官員告訴路透社，美國今年已審視過一次派航空母艦通行的計畫，但最終作罷，也許是因為擔心惹惱中國。

美國上一次有航艦通過台灣海峽是在2007年小布希政府時代。

路透社認為，若美國真派遣軍艦通過台海，可能會被台灣視為，這是中國大陸在台海周邊一系列軍事演習後，美國總統川普的一個最新挺台信號。

另一較不刺激北京的選項，是恢復其他美國海軍船隻週期性通過台海的作法；美國海軍船隻通過台海仍屬罕見，前次有美國海軍船隻通過台海是去年7月。

美國國防部則不評論任何可能的未來行動，美軍船艦最快何時要執行通過台海的任務，目前也不確定。

2007年11月感恩節期間，美國「小鷹號」航空母艦曾計畫訪問香港，但在抵港前收到中國政府通知不准進入香港水域，雖然中方最後還是以人道理由批准小鷹號到香港，但小鷹號最終取消訪港行程，並刻意穿越敏感的台灣海峽。

當時美國海軍表示，小鷹號航空母艦戰鬥群行經台灣海峽，是在公海正常的航行通過，選擇這個航道是根據行動上的需要，包括惡劣的天候狀況。（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1070605

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