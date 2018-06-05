海峽論壇5日登場　郝龍斌：民進黨抗拒　是對台灣沒信心

海峽論壇今(5)日登場，代表國民黨主席吳敦義出席的副主席郝龍斌表示，民進黨抗拒與大陸交流的心態和行為，只是顯示了對於台灣民主制度的不信任，與對人民沒信心。
郝龍斌指出，他與吳敦義多次討論後，對於這次海峽論壇，國民黨將秉持「對等尊嚴」的立場與對岸交流，這是一切交流的前提。民進黨抗拒與大陸交流的心態或行為，其實只是顯示了對於台灣民主制度的不信任與對人民沒信心。
郝龍斌進一步說明，退一萬步來說，民進黨即便抹紅了國民黨，扭曲了海峽論壇，但民進黨難道也要抹紅所有到大陸投資、就業、就學、婚姻的台灣人民嗎？
郝龍斌認為，大家應該抱持著更開放的態度，不論是陸客、陸生，甚至是對岸的官員，都應歡迎來台灣體驗民主、體驗自由。南、北韓的例子早已證明，只有和解，才能開展國際空間、共創雙贏，任何對兩岸和平，對台灣人民有利的事，國民黨都會努力做、大力做。
根據行程規劃，郝龍斌所率領的訪問團今日參訪廈門市青創基地、廈門大學，晚間出席海峽論壇歡迎晚宴，預計 6 日與大陸全國政協主席汪洋會面，隨後參加海峽論壇開幕式，郝龍斌將發表開幕致詞，下午參訪廈門台商協會後，傍晚與國台辦主任劉結一會面，之後出席晚宴。郝龍斌一行在 7 日參訪漳州與廈門台資企業後，傍晚搭機返台。