海峽論壇5日登場　郝龍斌：民進黨抗拒　是對台灣沒信心

海峽論壇今(5)日登場，代表國民黨主席吳敦義出席的副主席郝龍斌表示，民進黨抗拒與大陸交流的心態和行為，只是顯示了對於台灣民主制度的不信任，與對人民沒信心。

郝龍斌指出，他與吳敦義多次討論後，對於這次海峽論壇，國民黨將秉持「對等尊嚴」的立場與對岸交流，這是一切交流的前提。民進黨抗拒與大陸交流的心態或行為，其實只是顯示了對於台灣民主制度的不信任與對人民沒信心。

郝龍斌進一步說明，退一萬步來說，民進黨即便抹紅了國民黨，扭曲了海峽論壇，但民進黨難道也要抹紅所有到大陸投資、就業、就學、婚姻的台灣人民嗎？