HTC放長線釣大魚 王雪紅：投資AI區塊鏈

王雪紅指出，根據此協議，Google延攬原參與打造Google Pixel手機的HTC研發人員加入，而HTC能更聚焦於自有品牌的智慧型手機業務，持續精簡產品組合、提升營運效率和財務彈性，同時也使HTC能持續投資對公司業務至關重要且蘊含長期成長機會的創新尖端科技，包含虛擬實境(VR)、擴增實境 (AR)、人工智慧 (AI)、智慧聯網 (Smart IoT) 和區塊鏈 (Blockchain)等各項領域。

宏達電將在6月26日召開股東會，根據營業報告書，宏達電董事長王雪紅表示，2017年9月，HTC和Google雙方基於長達十年在智慧型手機的策略夥伴關係，簽定完成11億美元的合作協議。

（中央社記者江明晏台北5日電）宏達電董事長王雪紅表示，和Google的協議為HTC新未來奠定穩固基礎，同時使HTC能持續投資長期成長機會的VR、AR、AI、IoT、5G和區塊鏈等，也認為智慧機未來將以不同形式出現。

她認為，這項協議的完成，再加上過去數年間HTC強化及投資創新團隊、簡化業務流程和降低營運支出所做的重大努力，已為HTC的新未來奠定了穩固的基礎。

2018 年初，王雪紅為HTC定下新的願景：VIVEReality讓所有團隊和事業單位的前進方向一致，VIVEReality 是指虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR)、人工智慧 (AI)、高速連線(5G)和其他新興科技的整合。

她也表示，儘管可能因以裝置為基礎的運算能力需求降低，智慧型手機未來將會以不同的形式出現，但對大多數的人來說，手機是邁向5G的第一步，在這個新生態系統中，智慧型手機仍將扮演重要的關鍵角色。

5G和人工智慧(AI)是虛擬實境(VR)和擴增實境(AR)的互補科技，有助於讓各項裝置提供一般消費者和企業用戶最具沉浸感的真實體驗。

王雪紅說明，HTC智慧型手機仍然是公司重要的策略性業務。2018年度旗艦機HTC U12+已發表，宏達電也於近期發表 Project Exodus，將與區塊鏈社群密切合作，將為重視個資安全性的使用者設計出能驅動網絡去中心化的創新智慧型手機。

針對VIVE，王雪紅說，HTC VIVE虛擬實境系統過去一年中銷售持續增長，在新產品推出前以降價策略刺激市場的普及率。新產品HTC VIVE Pro已於 2018 年第2季開始出貨。2017年在大陸地區推出的首款VR一體機VIVE Focus；VIVEPORT 虛擬實境應用程式的平台在過去一年也有顯著的成長，目前已有超過1000款不同內容的程式。

財務方面，宏達電在2017年全年合併營收新台幣621億元，合併營業毛利13億元，合併營業毛利率為2.16%，合併營業利益率負28.05%，合併稅後淨損169億元，每股稅後虧損20.58元。

王雪紅說：「著眼於精實營運支出之際，HTC持續投資能使得我們大幅超越當代產品潮流的關鍵技術，推動 VIVE Reality的新願景」。（編輯：林沂鋒）1070605