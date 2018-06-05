端午節送禮 發展署推薦公益禮品

發展署表示，像是嘉義縣東石鄉掌潭社區的港式蘿蔔糕，是當地長者運用魚塭閒置空地與農園種植又甜又大的無毒蘿蔔，並由多元團隊研發製作而成。

端午節的腳步即將到來，各界也紛紛挑選端午節禮品，對此，勞動部勞動力發展署發布新聞稿表示，為提供品質精美且具特殊意義的禮品，發展署特別蒐集「多元就業開發方案」、「培力就業計畫」及「微型創業鳳凰」弱勢就業與創業者相關單位商品並設計商品電子型錄。

（中央社記者余曉涵台北5日電）端午節即將到來，勞動部勞動力發展署向外界推薦「多元就業開發方案」、「培力就業計畫」及「微型創業鳳凰」弱勢就業與創業者等單位的商品，像蘿蔔糕、手工餅乾、牛仔粽包。

苗栗縣農漁牧業休閒觀光推展協會販售的「東里家風禧宴喜餅」則是以真材實料、傳承老師傅的手法製作。發展署說，此團隊有9成聘用當地人力，提供在地弱勢民眾、團體或退休族群就業機會。

展翼烘焙庇護工場則推出「愛．喜樂手工餅乾禮盒」，內容由心智障礙青年製作6種堅持健康原料的手作餅乾。

除了食品之外，發展署指出，陽光織愛工作隊由陽光傷友（顏面損傷及燒傷朋友）一針一線縫製而成的牛仔粽包，除了牛仔布耐用，包中考生必備之外，也可使傷友在工作中縫出自信、編出愛。

另外，宜蘭縣築夢家庭關懷協會單親媽媽也利用牛仔布料的耐咬特性，製作毛小孩的布偶玩具以及時下流行且耐用的各式萬用包與其他實用商品。

幸福緣葫蘆創意工坊肢體障礙師傅手工繪製的葫蘆小夜燈，除了美觀實用外，也有著葫蘆福祿、開運祈福、端午佳節避邪納福的應景作用。（編輯：梁君棣）1070605