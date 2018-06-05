在國際發聲 馬偕率團參加WHO周邊組織年會

健康促進醫院網絡是由世界衛生組織（WHO）在1990年發起，目的是希望改變醫院的定位，從過去被動醫療病患的角色，轉型成主動促進健康的機構，台灣從2006年開始成為正式會員，根據國健署網站資訊，台灣通過認證的醫院已達163家，數量居全球第一。

這項名叫「健康促進醫院與照護機構年會」將於6月6日至8日在義大利波隆那（Bologna）舉行，國民健康署署長王英偉也將出席。

（中央社記者黃雅詩羅馬5日專電）台灣未能參加WHA，但醫界持續在國際發聲。馬偕醫院副院長李淑真本周率團到義大利參加WHO周邊組織年會，團員將發表介紹台灣醫療現況的31個報告，讓台灣醫療與世界接軌。

李淑真表示，今年大會主題強調社區參與、基層照護、疾病預防等，這都是台灣目前非常重視的，因此他們派出13位醫護人員，包括長照、護理、精神醫學各種領域，希望讓更多國際友人理解，台灣參與全球醫療體系網絡，將能提供許多寶貴經驗。

馬偕淡水院區醫務部主任洪大川表示，以社區照護為例，馬偕醫院在台北、淡水兩地，就設立了110個健康服務站，擁有超過500位志工，提供免費的醫療或心理諮詢，和多種快篩健檢服務，這樣的社區照護密集度，在全球城市當中相當難能可貴。

馬偕醫院精神醫學部主任方俊凱指出，數據研究顯示，心理性的酗酒問題，常與酒駕、施暴等犯罪行為相關，尤其男性面臨精神壓力時較難開口求助，許多人選擇借酒澆愁，因此他在年會中將談到，如何透過醫療體系與警政體系合作，提出預防方案。

馬偕醫院家醫科主治醫師鄒孟婷說，健康跟生活習慣息息相關，像現在愈來愈多年輕人有便秘困擾，她調查了近3000位大學生，發現其中女性比男性嚴重，特別是多坐少動的重度網路使用者，是便秘的高危險群，她希望藉此數據，提醒大家改變不良的生活習慣。

馬偕醫院團隊4日拜訪駐教廷大使館，並在大使館安排下，參訪聖伯多祿大教堂。李淑真表示，非常感謝駐教廷大使李世明的熱情接待，政府與民間積極合作，更能讓台灣透過醫療外交，深入世界各個角落。（編輯：陳俊碩）1070605