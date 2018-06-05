竹縣提名　曾永權聽到林為洲後快閃

國民黨新竹縣長提名作業持續進行中，不過因為國民黨內提名制度臨時變化，讓新竹縣選情備受矚目，國民黨副主席兼祕書長曾永權今（5）日在談論新竹縣提名狀況時，聽到媒體詢問未來是否會再找立委林為洲、副議長陳見賢等人協商，曾永權只拋下「現在還在談」就掉頭離開。
國民黨新竹縣長選情複雜，包含立委林為洲、副議長陳見賢與副縣長楊文科等人表態參選，原本國民黨應該要用全民調決定人選，但卻傳出科技業大老宣明智介入，讓提名制度生變，國民黨主席吳敦義更評論林為洲「你去看看林為洲過去的紀錄，他過去是怎樣你知道嗎？」，更增加黨內分裂危機。
曾永權今日代表國民黨張貼「第二十屆第二次全國代表大會」公告，受訪時曾對新竹縣提名狀況表示，新竹縣已經在做各別的徵詢與協調，目前作業正在進行之中。
由於目前傳出本周國民黨中常會因為多位黨務主管出席海峽論壇，因而暫停召開，媒體詢問下周中常會是否就會確定新竹縣長提名人選，曾永權說，現在還沒有確定日期，不過因為新竹縣市國民黨執政，縣長邱鏡淳八年來政績優秀，所以要積極爭取持續執政，黨必須透過各種方式尋找最能勝選的人選，所以(提名小組)全力進行協調，希望很快可以敲定人選，提報中常會通過。
隨後現場媒體詢問未來是否會再找林為洲、陳見賢等人協商，曾永權只丟下「現在還在談」就掉頭離開。