竹縣提名　曾永權聽到林為洲後快閃

國民黨新竹縣長提名作業持續進行中，不過因為國民黨內提名制度臨時變化，讓新竹縣選情備受矚目，國民黨副主席兼祕書長曾永權今（5）日在談論新竹縣提名狀況時，聽到媒體詢問未來是否會再找立委林為洲、副議長陳見賢等人協商，曾永權只拋下「現在還在談」就掉頭離開。

國民黨新竹縣長選情複雜，包含立委林為洲、副議長陳見賢與副縣長楊文科等人表態參選，原本國民黨應該要用全民調決定人選，但卻傳出科技業大老宣明智介入，讓提名制度生變，國民黨主席吳敦義更評論林為洲「你去看看林為洲過去的紀錄，他過去是怎樣你知道嗎？」，更增加黨內分裂危機。