高中妹遭校車司機無套硬上　懷孕墮胎淚崩：把他抓去關

台南市一名林姓校車司機，因工作因素與一名已畢業 17 歲女學生熟識，這名司機與妻子分居後將女學生約出門見面，竟不顧對方大喊「不可以對小孩做這種事！」無套硬上、性侵得逞，導致女學生懷孕被家人發現，曝光淫行。
綜合媒體報導，林男 2013 年間在啟智學校擔任校車司機，因與被害女學生很聊得來成為朋友，後來女學生畢業北上工作，身旁缺少同齡友人相伴，時常會打電話與林男聊天。
2016 年農曆年期間，林男藉故關心女學生狀況並約對方返鄉見面，女學生不疑有他獨自赴約，卻被林男開車載到偏僻地點，先是脫去自身衣褲再要求女學生脫衣，女學生以「不可以對小孩做這種事！」為由拒絕，遭林男反嗆「為什麼不可以！」並作勢毆打，女學生心生恐懼只好配合，慘被林男一逞獸慾。
事後林男因車上無衛生紙可用，直接叫女學生穿上衣褲並自行走路半小時回家，更威脅她不准亂講，女學生怕被報復不敢張揚，案發當晚洗澡才將受辱時所穿衣物換掉。但在那之後女學生月經遲遲未來，被家人帶去就醫才驚覺已懷孕，因此曝光林男惡行，讓家人氣得報警並陪女學生墮胎。
林男到案後辯稱女學生很喜歡他、直嚷著要嫁他，兩人是合意性交，且稱女學生已畢業數年，認為對方應已滿 18 歲才交往，林男辯護律師在開庭後也稱，林男與女學生已在事前約好見面發生性行為，事後雙方也仍有電話連絡，認為不符性侵後常情，可見無違反女方意願。對此，女學生激動反駁「我不要當他的女朋友！」「我不要原諒他！把他抓去關就好了！」並表示是因自己無其他友人才在事後繼續與林男連繫，但墮胎當天真的很憤怒，就連晚上都會做惡夢深怕再遭林男傷害。
一審法院採信林男說詞判其無罪。上訴二審後，法院認為女學生領有中度智能障礙手冊，雖表達能力不佳，但若兩人真有相約性愛，女學生也已在當下明確拒絕，卻因林男強勢要求不得不屈服，並非兩情相悅，且林男自承曾對女學生說「滿 18 歲就娶妳」，為此認定林男明知對方未成年，還利用女方智能障礙、缺乏朋友的孤寂感，假藉關心實則滿足自身性慾，犯案後狡辯卸責、至今未與被害人達成和解，毫無悔意，依成年人對少年乘機性交罪加重判刑 3 年 8 月，林男不符上訴高院遭駁回，維持二審判決，全案定讞。