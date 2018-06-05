高中妹遭校車司機無套硬上　懷孕墮胎淚崩：把他抓去關

台南市一名林姓校車司機，因工作因素與一名已畢業 17 歲女學生熟識，這名司機與妻子分居後將女學生約出門見面，竟不顧對方大喊「不可以對小孩做這種事！」無套硬上、性侵得逞，導致女學生懷孕被家人發現，曝光淫行。

綜合媒體報導，林男 2013 年間在啟智學校擔任校車司機，因與被害女學生很聊得來成為朋友，後來女學生畢業北上工作，身旁缺少同齡友人相伴，時常會打電話與林男聊天。

2016 年農曆年期間，林男藉故關心女學生狀況並約對方返鄉見面，女學生不疑有他獨自赴約，卻被林男開車載到偏僻地點，先是脫去自身衣褲再要求女學生脫衣，女學生以「不可以對小孩做這種事！」為由拒絕，遭林男反嗆「為什麼不可以！」並作勢毆打，女學生心生恐懼只好配合，慘被林男一逞獸慾。