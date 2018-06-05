打造七股偏鄉教育補給站　童玩糖一整天

吉貝耍校長姜秋蘭表示，小時候在廟會常可以看到糖技師傅大顯神通，但隨著時間消逝，傳統糖人師傅老化而逐漸凋零，學生可以看到畫糖、剪糖和吹糖，在童年記憶留下甜蜜的一頁。

南大附小彩虹斑馬志工隊執行台南大學教育學院「為偏鄉而教-打造七股偏鄉教育補給站」專案，設計《童年好滋味》糖主題戶外教育課程，邀請七股樹林國小及東山吉貝耍國小進行校際交流，三校72位師生圍繞著「糖」的主題，從畫糖、剪糖、吹糖、糖蔥、龍鬚糖等糖的傳統民俗技藝都實際體驗，也參與冬瓜磚、椪糖製作，學生說「玩糖」一整天真是太有趣啦！

吉貝耍學生林妤蓁說，畫糖師傅看著老師書包的圖案，就在直接在銅板畫出象徵吉貝耍的木棉花畫糖，畫得真是太像了，姜校長說要拿回學校當紀念。

南大附小二年級學生吳欣倍說，看到剪糖師傅拿著小剪刀在熱熱的糖球上剪啊剪，這邊捏一捏、那邊拉一拉，三兩下就剪出一隻小猴子來，比魔術師還要厲害！

樹林國小校長李貞慧表示，學生在兩角銀冬瓜茶先體驗削冬瓜皮，再到高溫的廚房攪拌冬瓜糖漿，感受繁複的冬瓜磚製作過程，一杯沁涼的冬瓜茶得來不易。

南大附小彩虹斑馬指導老師陳怡均說，糖主題課程讓學童認識糖的傳統技藝，感受到文化傳承的重要性。

台南大學教育學院院長歐陽誾表示，糖的傳統技藝逐漸凋零，但在學童的歡笑聲中看出糖的傳統民俗技藝已深深烙印在孩子們的心坎裡。