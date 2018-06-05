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中央社

美國防情報局前官員 遭控賣機密給中國

中央社2018/06/05 10:03
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國國防情報局（DIA）前官員韓森（Ron Rockwell Hansen）今天被控出售國防機密給中國，交易金額至少80萬美元（約新台幣2374萬元）。

58歲的韓森來自猶他州西勒鳩斯（Syracuse），美國司法部表示，韓森2日前往華盛頓州西雅圖–塔科馬國際機場（Seattle-Tacoma International Airport）搭乘赴中國班機的途中遭逮。

法新社報導，美國官員被控替北京臥底而遭逮事件頻傳，韓森事件只不過是最新一起案件。

根據起訴書，韓森退役前在美軍任訊號情報員，他操著一口流利的華語和俄羅斯語，2006年獲聘在國防情報局任職，承辦徵募及管理外國情報資產業務。

起訴書寫道，韓森透過北京一間商務辦公室與中國情報機構聯繫，數年來試圖向美國國防情報局跟聯邦調查局（FBI）自捧為雙面諜，且表示最終會效忠美國。

調查人員發現，韓森和中國情報幹員例行會面卻從未回報、使用中方提供給他的手機，還留存他應當無權限取得的機密資訊。

他們也發現，韓森在2013到2016年深陷財務瓶頸，肩負數十萬美元債務。

自他負債開始，中國一共付了他超過80萬美元，大多是現金給付，由他親手帶回美國，韓森對此無法解釋。

到了今年稍早，聯邦調查局得知，韓森向美國同僚詢問美方對北韓和南韓的立場，以及對付中國的軍事行動計畫，擬將這些訊息賣給他的中國窗口。

負責國安事務的司法部助理部長德梅斯（JohnDemers）說：「他遭控的行為，是對我國國安及美國人民的背叛，也有辱他先前在情報單位的同僚。」（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070605

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