4成企業未擬接班計畫 逾6成傳子不傳賢

（中央社記者邱柏勝台北5日電）據yes123求職網調查，有41.3%的受訪台灣企業尚未擬定企業接班計畫，在有接班人計畫的企業中，有高達63.6%屬於交棒給創辦人或大股東的後代、親戚、配偶，意即「傳子不傳賢」。

台積電董事長張忠謀今天卸任，卸任後，台積電平行領導的「雙首長制」即正式登場，張忠謀指定的兩名接班人劉德音與魏哲家，能否合作帶領台積電再創奇蹟，備受關注。而為了解台灣企業的接班計畫安排，yes123求職網也設計「「企業接班人與儲備幹部計畫調查」，調查結果今天公布。

調查指出，有41.3%受訪企業目前從未執行過、也沒有接班人計畫；且有接班人計畫的企業中，有高達63.6%屬於交棒給創辦人或大股東的後代、親戚、配偶，意即「傳子不傳賢」。