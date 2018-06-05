NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈孫安佐一句玩笑話　學校付出這代價柯P教室裝冷氣　各地要求中央補助8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

4成企業未擬接班計畫 逾6成傳子不傳賢

中央社2018/06/05 10:13
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者邱柏勝台北5日電）據yes123求職網調查，有41.3%的受訪台灣企業尚未擬定企業接班計畫，在有接班人計畫的企業中，有高達63.6%屬於交棒給創辦人或大股東的後代、親戚、配偶，意即「傳子不傳賢」。

台積電董事長張忠謀今天卸任，卸任後，台積電平行領導的「雙首長制」即正式登場，張忠謀指定的兩名接班人劉德音與魏哲家，能否合作帶領台積電再創奇蹟，備受關注。而為了解台灣企業的接班計畫安排，yes123求職網也設計「「企業接班人與儲備幹部計畫調查」，調查結果今天公布。

調查指出，有41.3%受訪企業目前從未執行過、也沒有接班人計畫；且有接班人計畫的企業中，有高達63.6%屬於交棒給創辦人或大股東的後代、親戚、配偶，意即「傳子不傳賢」。

對此，yes123求職網發言人楊宗斌表示，相較於國外興盛的接班文化，台灣因為以中小企業為主，家族事業比例高，組織雖然扁平化，但創辦人經常身兼數職，可能無暇去深思或落實接班人計劃。

至於企業開始培養接班人的年紀，平均落在34.9歲；其中有25.5%的企業，是選在30歲以下；但合計也有14.6%的公司，是在40歲以上。

然而，企業若想順利完成領導階層的交棒與接班，「最主要的難題」在可複選狀況下依序為：交棒者與接班者兩者經營理念一致或分歧」（56.5%）、「交棒者與接班者兩者領導風格相同或迥異」（42.4%）、「基層員工對接班者地位的認同度」（34.8%），以及「交棒者是否完全釋出權力給接班者」（31.5%）、「中高階主管對接班者地位的認同度」（23.9%）。

楊宗斌指出，企業交棒給專業經理人，雖然可讓經營權與所有權分離，較能大刀闊斧革新，但前提是須獲得基層員工與老臣的認同。此外，若經營績效與經理人薪酬不成正比，常會引來「肥貓爭議」，若碰上董監改選大戰，也容易導致CEO位置更迭頻繁。

楊宗斌認為，企業除了持續穩健進行接班人計畫，想避免出現人才斷層，要從基層主管的培育打好基礎，積極落實「儲備幹部」計畫。當然擔任管理職，除了全盤了解部門運作，不斷提升專業技能，更需要「以身作則」以及「帶人帶心」，兼顧工作能力與工作態度。

這項「企業接班人與儲備幹部計畫調查」是由yes123求職網於5月14日到5月28日，以網路問卷進行抽樣調查，企業有效問卷共920份，信心水準為95%，誤差值為正負3.23個百分點。（編輯：李信寬）1070605

國巨股東會 通過股利每股17元澎湖照海傳意外 深夜提燈捕...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan