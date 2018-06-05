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淡水河反突擊作戰　漢光演習防敵軍斬首蔡英文

記者呂烱昌／台北報導2018/06/05 10:56
▲漢光34號演習第2天，5日上午針對河防實施反突擊、反滲透演練，阻止敵人突入，確保首都政經中樞安全。（圖／陸軍司令部提供 , 2018.6.5)
▲漢光34號演習第2天，5日上午針對河防實施反突擊、反滲透演練，阻止敵人突入，確保首都政經中樞安全。（圖／陸軍司令部提供 , 2018.6.5)

國軍年度重大演訓漢光 34 號演習 4 日展開實兵科目，一連舉行 5 天 4 夜在台灣本島北、中、南等地作戰區，都將舉行實兵或實彈操演。負責淡水河防守備任務的第三作戰區關渡地區指揮部，今( 5 )日上午針對河防實施反突擊、反滲透演練，阻止敵人突入，確保首都政經中樞安全。

第三作戰區表示，本次操演採縮短距離演練，假想敵軍企圖運用河道突入，河防部隊受命後，立即結合地區內憲、警、民防團隊所掌握之情資，透過指管通聯、阻絕設置等手段，延滯敵人行動，以優勢兵、火力，順利殲滅來犯之敵。

演練首先透過河防指管中心獲取並研析敵情，由指揮官立即實施作戰指導，並令河防部隊進入陣地，完成射擊前準備，對空中及河面搜索、警戒；當敵軍進入射程後，指揮官下達射擊命令，第一線據點建制武器對敵射擊，沿岸編成多層火網，以熾盛火力成功阻殲大部突入之敵，演練過程逼真，充份展現官兵平日訓練成果。

軍方官員表示，本次全程運用空包彈、煙霧彈及模爆片，藉其所產生的爆破聲及煙硝味，增加仿真臨場感，磨練官兵在戰場實況下臨戰抗壓能力。部隊必須透過平日真實的戰備訓練，再利用各項演習時機，驗證指揮與協調機制，將戰力發揮至極致，如此方能應變各項可能之威脅，使敵不敢輕易來犯，保障國人生命財產安全。


▲漢光34號演習第2天，5日上午針對河防實施反突擊、反滲透演練，阻止敵人突入，確保首都政經中樞安全。（圖／陸軍司令部提供 , 2018.6.5)


▲漢光34號演習第2天，5日上午針對河防實施反突擊、反滲透演練，阻止敵人突入，確保首都政經中樞安全。（圖／陸軍司令部提供 , 2018.6.5)

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監委調查軍公教年改　綠批毀憲亂政民進黨代表重選　落選與當選人對調

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