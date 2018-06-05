淡水河反突擊作戰　漢光演習防敵軍斬首蔡英文

國軍年度重大演訓漢光 34 號演習 4 日展開實兵科目，一連舉行 5 天 4 夜在台灣本島北、中、南等地作戰區，都將舉行實兵或實彈操演。負責淡水河防守備任務的第三作戰區關渡地區指揮部，今( 5 )日上午針對河防實施反突擊、反滲透演練，阻止敵人突入，確保首都政經中樞安全。

第三作戰區表示，本次操演採縮短距離演練，假想敵軍企圖運用河道突入，河防部隊受命後，立即結合地區內憲、警、民防團隊所掌握之情資，透過指管通聯、阻絕設置等手段，延滯敵人行動，以優勢兵、火力，順利殲滅來犯之敵。