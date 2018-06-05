月底回台！孫安佐被判拘役4個月　李文：回來好好做人

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐涉嫌恐怖威脅一案，台灣時間今（5）日凌晨2點於賓州達拉瓦郡法院開庭，孫安佐認了「恐怖威脅罪」，法官裁決拘役4個月，而另一項「持有犯罪工具意圖犯案罪」則被撤銷。作家李文表示，此判決應是法官及檢察官認可律師提出的認罪協商，以減少此類案件的罪例，也將恐怖威脅罪的刑度縮短。

孫安佐3月底因揚言攻擊學校遭警方逮捕，遭指控「恐怖威脅罪」及「持有犯罪工具意圖犯案罪」兩項罪名，根據法院公佈的資料顯示，法官已撤銷「持有犯罪工具意圖犯案罪」，至於「恐怖威脅罪」的罪責則為「A non negotiated plea」非議定減刑，李文解釋：「（這代表）孫學生已經認罪，可是雙方還在討論要判什麼的刑。」而據《聯合報》報導，法官最後裁決拘役4個月，但被告入獄至今已70天，回押賓州監獄後將移交移民局，啟動遣返程序。