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月底回台！孫安佐被判拘役4個月　李文：回來好好做人

娛樂中心／綜合報導2018/06/05 10:32
▲李文對孫安佐案判決出爐表達看法。（圖／記者陳明安攝，2018.06.05）
▲李文對孫安佐案判決出爐表達看法。（圖／記者陳明安攝，2018.06.05）

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐涉嫌恐怖威脅一案，台灣時間今（5）日凌晨2點於賓州達拉瓦郡法院開庭，孫安佐認了「恐怖威脅罪」，法官裁決拘役4個月，而另一項「持有犯罪工具意圖犯案罪」則被撤銷。作家李文表示，此判決應是法官及檢察官認可律師提出的認罪協商，以減少此類案件的罪例，也將恐怖威脅罪的刑度縮短。

孫安佐3月底因揚言攻擊學校遭警方逮捕，遭指控「恐怖威脅罪」及「持有犯罪工具意圖犯案罪」兩項罪名，根據法院公佈的資料顯示，法官已撤銷「持有犯罪工具意圖犯案罪」，至於「恐怖威脅罪」的罪責則為「A non negotiated plea」非議定減刑，李文解釋：「（這代表）孫學生已經認罪，可是雙方還在討論要判什麼的刑。」而據《聯合報》報導，法官最後裁決拘役4個月，但被告入獄至今已70天，回押賓州監獄後將移交移民局，啟動遣返程序。

而孫安佐的律師也表示，孫無須再回賓州監獄服刑，後續將轉交移民局啟動遣返程序，孫的簽證有效日期只到6月底，所以最快月底就可以回到台灣。對此，李文認為判決太輕，不過也希望孫安佐因此學到教訓，也盼望他大學好好讀，不要再亂選學校了，「回來好好做人吧，家長也要徹底改變教育孩子的方式。」


▲李文臉書全文。（圖／翻攝李文臉書 , 2018.06.05）


▲孫安佐承認「恐怖威脅罪」，法院撤銷了「持有犯罪工具意圖犯案罪」。（圖／翻攝法院網站 , 2018.06.05）

關鍵字狄鶯孫鵬孫安佐法官李文
孫安佐道歉：沒有一天不後悔孫安佐判決出爐　狄鶯孫鵬情緒激動

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