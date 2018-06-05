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中央社

工總會環保署長 聚焦環評及PM2.5議題

中央社2018/06/05 10:33
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北5日電）工業總會今天跟環保署長李應元有約，預計將聚焦環評及PM2.5等相關議題，提出企業建言。工總表示，新任理事長王文淵臨時有事需前往美國，由副理事長林明儒主持。

中華民國全國工業總會今天舉行領袖會議，環保署長李應元親自出席，聽取工總提出的相關建言並進行意見交流。這是工總理事長王文淵上任後的第一場首長座談會，也是李應元擔任環保署長以來，首次與工總舉行的對談會議。不過，王文淵確定將缺席會議，引發外界議論紛紛。

王文淵在4月17日新舊任理事長交接典禮致詞時，曾對環保問題上發表意見。他說，環保問題應以數據做論點，根據環境保護署資料，台灣PM2.5來源，交通約占1/3、境外輸入占1/3、工業占1/4，剩下1/10為自然界現象。

王文淵指出，由此可知，PM2.5一是境外輸入，二是受風向及氣壓的影響，也會影響境外輸入量。可是目前都將PM2.5怪罪於燃煤電廠及化學工業，這兩個產業僅占總量不到5%，卻被認為是罪魁禍首，這種未依數據根據的民粹，不是解決環保問題的根本。

王文淵除了是工總理事長，也是台塑集團總裁，而台塑在環保問題上跟政府都有不少摩擦狀況。像是今年台塑不滿六輕海水淡化廠的環評結論，決議海淡廠每年2到5月或經濟部水利署認定水源不足期間（排除開發單位不可抗力因素期間），採日產淡水量10萬噸全量運轉，並於公告審查結論後3年內完成興建營運，向環保署表達不滿。

王文淵這次缺席跟環保署長李應元有約的領袖會議，工總副理事長林明儒澄清，其實王文淵本來是要出席，但因為上週五臨時接到通知，需要到美國一趟，不得已才委由他擔任會議主持。

林明儒指出，會議將聚焦PM2.5空污及環評制度等議題上，當面向署長李應元提建言；工總這次也提出約50個提案，包括空氣品質、溫室減量、廢水排放等，環保署都已經有書面回覆，但假使會員們仍有意見需要進一步釐清，或是更具體說明，會議上可以當面向署長李應元表達。（編輯：張良知）1070605

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