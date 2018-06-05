NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈孫安佐一句玩笑話　學校付出這代價柯P教室裝冷氣　各地要求中央補助8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

國民黨新竹縣長提名 曾永權：找最能勝選者

中央社2018/06/05 10:33
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者謝佳珍台北5日電）中國國民黨副主席兼秘書長曾永權今天表示，新竹縣長選舉一定要提出最能勝選的人選，提報中央提名審核委員會後，送中常會通過；現在正在協調，希望很快能達成共識。

國民黨中常會5月30日撤銷原先新竹縣長選舉以全民調決定人選的決議後，全民調、徵召、開放參選都是可能選項。國民黨中央提名協調小組在曾永權的帶領下，6月1日前往新竹縣，聽取基層對縣長提名的看法。

對於提名協調進度，曾永權上午在國民黨中央黨部張貼「國民黨第20屆第2次全國代表大會」公告後受訪表示，新竹縣長提名作業經中常會決議後，中央提名小組多次到新竹縣辦諮詢會議，也個別做徵詢與協調，現在正在進行中，希望很快能達成共識。

提名人選是否13日中常會拍板，曾永權說，現在還沒有確定的日期。新竹縣是國民黨執政縣市，現任縣長邱鏡淳8年政績不錯，必須爭取延續執政權，透過各種方式，尋找可以勝選的方式，提出最能勝選的人選，全力做協調工作，希望盡早敲定人選，再提報中央提名審核委員會後，提報中常會通過。

國民黨內共有立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋等5人表態爭取新竹縣長提名。

年底縣市長選舉，國民黨目前僅剩下新竹縣尚未完成提名。（編輯：李淑華）1070605

宜蘭三星瓜果隧道結實纍纍 ...專家：援外工作有助台灣外交...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan