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政治

太離譜！民進黨黨代表重選　落選人與當選人全對調

編輯中心／綜合報導2018/06/05 11:04
▲民進黨黨代表重選，竟出現落選人與當選人對調的離譜局面。（圖／取自民主進步黨臉書）
▲民進黨黨代表重選，竟出現落選人與當選人對調的離譜局面。（圖／取自民主進步黨臉書）

太扯！民進黨全國黨代表高雄選舉出現投票率「異常高」的奇怪現象， 3 日重新投票，投票率降至 73％ ，但票選結果竟翻盤，原本當選的 12 人全部落選，落選的 12 人全當選，當選人與落選人完全對調，令人匪夷所思。

民進黨於 5 月 27 日辦理黨職選舉，高雄市有 20 處投開票所，投票率大約 6 成左右，較高者約有 8 成，但大旗美區投票所與南區信義國小投票所投票率卻異常的高，前者高達 96％ ，後者達 99％ ，引發舞弊質疑。市黨部主委黃彥毓得知後也大吃一驚，在第一時間就向中央黨部報告。

調查發現，南區信義國小投票所是報票員口誤，可能將 2 號 8 票簡化為「 28 」，導致最後計票誤為 28 票。至於大旗美區投票所，投票的人不多，投票率卻如此高，可說是有史以來最詭異的怪象。更誇張的是，還有黨員領票時，票已被領走，監票人員竟拿其他人的票給他投，還拉著他的手蓋在別人的領表處。

截至深夜，大旗美區投票所都無法做出合理解釋，市黨部主委黃彥毓因此下令將選票、票匭、速報單等封存，交中央黨部調查。 3 日完成重選，投票結果出爐後更是疑點重重「大翻盤」， 12 名原先落選的代表全數當選，原本當選的代表則全部落選，當選人與落選人完全被對調，讓人直呼「不可思議！」

司法界人士則指出，冒領選票涉及偽造文書罪嫌，檢方可主動偵辦，且若是縣市長、立委或議員等公職初選發生此情形，就涉及《選罷法》。對此，民進黨中央回應， 3 日已舉行重選，也順利選出新的黨代表，目前未再傳爭議。黨發言人林琮盛則表示，若有任何舞弊不法之實，會依規定處置。

 

 

關鍵字民進黨高雄選舉投票率黨代表當選人選罷法
淡水河反突擊作戰　防敵軍斬首總統國民黨救果農　力推九二痛批吳音寧

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