專家：援外工作有助台灣外交 應持續進行

回顧台灣過去的援外工作，國立政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生指出，台灣從1960年代就開始對非洲國家提供援助，主要是農耕隊，到了90年代，從農業擴大到醫療、職業訓練、公共衛生、傳染病防治等方面。2000年以後，台灣開始提供獎學金給非洲國家學生，讓他們來台灣唸書。

過去數十年來，台灣長年在友邦國家進行醫療、農業、基礎建設等援助計畫，用意不僅在回饋國際，也包括鞏固邦誼，但台灣的邦交國多明尼加與布吉納法索接連轉向北京後，台灣未來是否該繼續援助友邦，以軟實力開拓外交空間，在國內引發關注與討論。

德不孤必有鄰專題5（中央社記者侯姿瑩台北5日電）布吉納法索5月24日再次與台灣斷交後，引發若干對於台灣援外計畫的質疑，但學者與前外交官認為，援外工作對台灣的國際處境十分重要，應持續甚至擴大援助邦交國與非邦交國家。

嚴震生分析，台灣在二次大戰結束後曾接受外援，如今推動援外計畫，是台灣回饋國際社會的方式。以台灣的經貿實力，「台灣不僅有需要、也有能力進行援外計畫，特別是協助邦交國的發展」。

「援外對台灣外交很重要」，台北醫學大學通識教育中心教授張國城說，台灣在國際間有一定的經濟實力，「不援外，國際形象不會好」，任何國家想要增加國家影響力，希望別的國家必要時在國際上支持自己，就不可能獨善其身，而不援助其他國家。

由於中國打壓，台灣今年再度無法參加WHA（世界衛生大會）；台灣積極進洽友邦與友好國家為台發聲，幾乎所有的友邦國家都透過包括致函提案、發言等不同方式，表達支持台灣參與WHA的訴求。

張國城認為，援外不僅是台灣的軟實力，協助友邦興建道路、設立學校等，更是硬實力、銳實力的展現。

關於援外工作，國家政策研究基金會國家安全組客座研究員楊承達表示，幫助其他國家是正確的作法，但應該以友邦為優先，「心態上不應是相互利用的關係」。

楊承達曾任駐海地大使，他說，援外工作是推動參與國際社會的做法之一，不必然與邦交掛鉤，但也不是完全脫鉤。

台灣數十年來透過軟實力在邦交國深耕，楊承達以自身經驗分享他在擔任海地大使時，推動包括公共工程、道路、橋樑、政府機關建築等雙邊合作計畫。

不僅在海地，台灣也透過各種方式援助其他友邦，長年研究非洲政治的嚴震生說，他曾到訪20多個非洲國家，也親眼見證台灣在史瓦帝尼（過去稱為史瓦濟蘭）的醫療團、職訓計畫，以及協助布吉納法索建立醫院、協助布國民眾耕種稻米。

除了民生醫療建設外，嚴震生表示，台灣還曾提供邦交國選舉事務方面的協助，包括幫助聖多美普林西比列印選票等實質協助。

雖然近來外交情勢嚴峻，學者普遍認為援外計畫還是要持續，政府應該要思考如何讓台灣軟實力可以在外交舞台上揮灑。

嚴震生建議政府擴大目前的做法，例如，除了提供台灣獎學金給邦交國學生之外，也可思考提給非洲非台灣邦交國的學生，藉此增加這些國家對台灣的認識。

在醫療方面，他舉例，剛果爆發伊波拉疫情，台灣也可考慮讓剛果醫生來台學習新的醫療技術，分享台灣在傳染病防治方面的經驗。

另一方面，楊承達認為，援外工作應以邦交國為優先，但要有平常心，不要把邦交看得像是天大的事情，因為最終結果不是台灣所能控制；他指出，台灣與友邦關係當中，中國往往是最大的因素。（編輯：林淑媛）1070605