孫安佐當庭道歉　法官勉「回到卓越國家好好做人」

藝人孫鵬與狄鶯的 18 歲獨子孫安佐，今（ 2018 ）年 3 月 26 日揚言在賓州校園開槍遭到逮捕，被指控恐怖威脅以及持有犯罪武器 2 項罪名。當地時間 4 日舉行審前會議，孫安佐對恐怖威脅罪當庭認罪，並在庭上公開道歉，法官 Barry Dozor （多佐）則勉勵孫安佐「回到卓越的國家，好好重新做人」。
根據《美聯社》報導，孫安佐遭到逮捕時，一度表態自己揚言在賓州校園開槍只是開玩笑，但是今天開庭，檢察官 Daniel McDevitt （麥戴維特）指控孫安佐，雖然他在去年 9 月才到美國，但孫安佐應該要知道，不該把校園槍擊當成是一種玩笑。
孫安佐針對檢察官的指控選擇當庭道歉，他表示「現在我沒辦法和我的朋友一起畢業，也沒有辦法上大學，只因為我犯下錯誤，我真的很抱歉，我相信以後絕對不會再發生這樣的事」。孫安佐的辯護律師 Robert Keller （凱勒）則解釋，孫安佐原先的計畫是希望能夠進入天普大學就讀，更希望能成為執法單位的一員。
Dozor 則表示，孫安佐是「有意圖和工具」來執行他的威脅，更認為這樣的行為「不僅僅是文字而已」，不過 Dozor 也希望孫安佐能夠好好重新做人， Dozor 宣告「你將回到卓越的國家（ a remarkable nation ），你會有大好的機會還有前程，希望你未來能夠對其他人有貢獻。」