孫安佐當庭道歉　法官勉「回到卓越國家好好做人」

藝人孫鵬與狄鶯的 18 歲獨子孫安佐，今（ 2018 ）年 3 月 26 日揚言在賓州校園開槍遭到逮捕，被指控恐怖威脅以及持有犯罪武器 2 項罪名。當地時間 4 日舉行審前會議，孫安佐對恐怖威脅罪當庭認罪，並在庭上公開道歉，法官 Barry Dozor （多佐）則勉勵孫安佐「回到卓越的國家，好好重新做人」。

根據《美聯社》報導，孫安佐遭到逮捕時，一度表態自己揚言在賓州校園開槍只是開玩笑，但是今天開庭，檢察官 Daniel McDevitt （麥戴維特）指控孫安佐，雖然他在去年 9 月才到美國，但孫安佐應該要知道，不該把校園槍擊當成是一種玩笑。