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台股基金5月平均報酬10% 九成打敗大盤 後市關注

鉅亨網2018/06/05 10:49
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不畏貿易戰紛擾與美債殖利率走升等利空夾擊，台股 5 月來單月大漲 2.04%，漲幅居亞股之冠。而台股基金表現更勝一籌，平均報酬率達 10.19%，而且超過九成基金績效打敗大盤。法人表示，展望後市，投資人應關注兩大方向：一是全球貿易戰發展動向、二是下半年傳統旺季行情。

根據 Morningstar 統計，國內投信業者發行的台股基金，5 月來平均報酬率為 10.19%，遠遠超越加權指數漲幅。如按各類型區分，以科技型表現最佳，平均報酬率 12.16%，其次是中小型與店頭市場，各有 11.8% 和 11.53%。

第一金店頭基金經理人陳思銘表示，儘管５月受到中美貿易戰紛擾與美債殖利率走揚等利空夾擊，外資法人亦持續出脫持股，台股在本土法人買盤支撐下，單月累計仍繳出正報酬成績，且漲幅達 2.04%，於亞洲主要股市稱冠，表現相當亮眼。

展望後市，投資人應關注兩大方向：一是全球貿易戰發展動向、二是下半年傳統旺季行情。此外，電子業下半年拉貨潮即將浮現，按往年經驗，股價通常提前表態，考量市場整體波動頻率增加，建議投資人定期定額布局台股基金因應。

陳思銘指出，中、美兩國已進入協商階段，但美國又另闢歐盟、加拿大、墨西哥等貿易戰場，又將公布對中國課徵 500 億美元關稅的制裁清單，再度吹皺市場一池春水。預料，後續你來我往的交戰狀況與談判結果，仍將牽動市場情緒。

所幸，進入６月，電子業開始備貨因應下半年旺季需求。以蘋概股為例，拉貨動能可望開始浮現，並帶動股價提前表態，有望吸引資金輪動，維繫台股多頭漲勢。操作上，考量市場整體波動頻率增加，投資人如看好下半年旺季行情，應採取定期定額方式，分批布局台股基金，拉高勝率。
 

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