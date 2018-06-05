全國教室都跟進北市裝冷氣？徐國勇道出現實的問題

台北市長柯文哲主張教室裝設冷氣，引發全國各地家長認為不公，要求比照跟進，由中央協助。行政院發言人徐國勇今(5)日表示，很現實的問題在於「中央有沒有錢」？

蔡政府推動非核家園，去年台灣電力瀕臨限電邊緣，經濟部甚至帶頭以身作則，實施一周下午不開冷氣以節電，引發公務員敢怒不敢言，卻讓部份來洽公的民眾汗流浹背破口大罵，讓部份人記憶猶新。對於台北市反向操作，全市中小學教室都將開啟冷氣上課，徐國勇表示，他當過台北市議員，很清楚台北市的財政狀況最好，連其他五都都無法與台北市相比。

徐國勇指出，許多國營企業或總公司都設在台北市，工廠才設各縣市，導致都向台北市繳稅，因此台北市有比較好的財政與歲入。其他縣市如果要跟進教室全面開冷氣，給孩子更好的就學環境，中央不會反對，但問題在於錢。