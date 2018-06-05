感冒後手腳發麻 抗體作怪釀成神經炎

（中央社記者蘇木春台中5日電）賴姓女子在感冒後，雙手和下肢麻木，就醫確診「急性去髓鞘性神經炎」而接受血漿置換治療，這種自身抗體作怪的情況，常發在在感冒或腹瀉等病毒感染後，應留意四肢麻木症狀。
亞洲大學附屬醫院神經內科主治醫師黃紫英受訪表示，賴女起初對雙手麻木的症狀不以為意，認為只是感冒的後遺症，沒想到後續幾天連下肢都開始無力，嚴重影響生活，趕緊就醫並配合神經傳導及腰椎穿刺抽取脊髓液檢查，確診為「急性去髓鞘性神經炎」。
黃紫英說明，「急性去髓鞘性神經炎」是一種罕見免疫相關疾病，每年發生率約為每10萬人中約1至2人罹患，好發年輕成年人或55歲以上年長者，起因人體感染一般病毒後，身體產生對抗感染的抗體，但抗體卻又攻擊包覆在神經表面的髓鞘，進而造成神經發炎，影響神經訊息的傳遞。
黃紫英指出，臨床上患者會出現肢體麻木、無力現象，也有少數患者會有下背痛症狀，約5到6成的患者在發病約3週前有感染病史，如感冒、喉嚨痛、腹瀉等，或曾接受重大手術、注射疫苗與生產等。
黃紫英說，治療通常利用血漿置換，移除體內作怪的抗體，或者透過靜脈注射免疫球蛋白中和抗體，前者與洗腎相似，在患者身上插一支洗腎管，每2到3天執行一次；靜脈注射感覺雖較輕鬆舒適，但需自費高昂，非治療首選。
她提醒，急性去髓鞘性神經炎雖罹患後復原良好，但仍有約2成的病人，會殘留無法恢復的障礙，且日後仍約有3%的復發機會，民眾若發現感冒或腸胃道感染後，出現四肢無力、麻木等情形，應盡早就醫。（編輯：陳清芳）1070605