感冒後手腳發麻 抗體作怪釀成神經炎

（中央社記者蘇木春台中5日電）賴姓女子在感冒後，雙手和下肢麻木，就醫確診「急性去髓鞘性神經炎」而接受血漿置換治療，這種自身抗體作怪的情況，常發在在感冒或腹瀉等病毒感染後，應留意四肢麻木症狀。

亞洲大學附屬醫院神經內科主治醫師黃紫英受訪表示，賴女起初對雙手麻木的症狀不以為意，認為只是感冒的後遺症，沒想到後續幾天連下肢都開始無力，嚴重影響生活，趕緊就醫並配合神經傳導及腰椎穿刺抽取脊髓液檢查，確診為「急性去髓鞘性神經炎」。

黃紫英說明，「急性去髓鞘性神經炎」是一種罕見免疫相關疾病，每年發生率約為每10萬人中約1至2人罹患，好發年輕成年人或55歲以上年長者，起因人體感染一般病毒後，身體產生對抗感染的抗體，但抗體卻又攻擊包覆在神經表面的髓鞘，進而造成神經發炎，影響神經訊息的傳遞。