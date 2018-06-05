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球場上Try過的熱血滋味　如同魯肉飯令人回味

生活中心／綜合報導2018/06/05 15:08
▲「魯肉飯」隊成員各個球技精湛，默契更是無話可說。（圖／資料照片）
▲「魯肉飯」隊成員各個球技精湛，默契更是無話可說。（圖／資料照片）

歷經一個多月的艱辛奮戰，純喫茶Try it鬥牛霸預賽已於6/2(六)告一段落，現等待盛況激烈的決賽到臨，屆時會有72支晉級隊伍準備拚奪登上冠軍瓶的榮耀。北中南三區各個隊伍展露的球風雖不盡相同，但為榮譽奮戰的精神與盡情揮撒的青春汗水，必定是這些球員人生中最熱血的篇章。

穩扎穩打的球技 果然是用料實在的「魯肉飯」。由三名身形高大球員組成的「魯肉飯」隊，從外表看上去不難發現這隊成員均是練家子，不僅籃板卡位動作扎實，頻頻出現的妙傳美技說明隊友間的好默契，讓人覺得是一碗用料實在的魯肉飯。

「魯肉飯」成員可謂是不打不相識！彼此過去曾是對手，多次在各級籃球賽事上碰頭，但下了球場後卻因同為籃球愛好者而變成好朋友，甚而組隊前來比賽，更在去年純喫茶Try it鬥牛霸贏得高中組冠軍。雖然張瀚元比另外兩位成員大一屆，去年無緣與他們一起拿下高中組冠軍榮耀，但如今「魯肉飯」成員皆已從高中組畢業，並繼續組隊晉級挑戰大專組，對籃球的熱愛與挑戰的精神由此可見。


▲具190公分身高優勢的羅章德，在籃下展現驚人的破壞力，更在2017 Try it鬥牛霸拿下高中組冠軍。（圖／資料照片）

身高190公分的羅章德，高中時期即是球隊的籃板守護神，更因高中比賽中一記石破天驚的灌籃震懾全場，被譽為禁區重坦克。不僅籃下破壞力驚人，也擅長利用靈活的步伐與對手周旋，讓對手難以防守。


▲吳俊緯憑藉著優異的體能與左手投籃的優勢，大一就成為校隊中主要戰力。（圖／資料照片）

國中才開始接觸籃球的吳俊緯，憑著優異的體能與左手投籃的優勢，是鬥牛場上的常勝軍。雖然高中因為不是體育班而無法參加校隊，但仍持續自我鍛鍊精進球技，靠著多年在街頭及各項三對三鬥牛賽事累積出來的經驗，終於上大一後，因優異的單打技巧，成為校隊中不可或缺的戰力。

兩人一路並肩作戰所累積的好默契，從鬥牛場延續至UBA大專籃球聯賽。兩人現隸屬男子公開二級的嘉南藥理大學球隊，開始接受正規籃球訓練後，才深深體認到UBA不愧是學生籃球賽事的最高殿堂，永遠有更強、更準的對手等在前方。但「魯肉飯」秉著無所畏懼的Try it精神，相信只要苦練再苦練，終有一天會踏上甲一級的戰場。


▲「魯肉飯」每個人懷抱一共同目標，那就是挑戰大專甲一級比賽。（圖／資料照片）

究竟是誰能登上冠軍瓶? 將於6/16決賽一決高下。終於來到激昂的總冠軍賽了，72支隊伍為了爭奪登上冠軍瓶，隨著裁判的嗺哨聲、球評的賽況分析，連場邊觀賽的名眾也跟著血脈噴張，一分一秒的倒數計時中，到底鹿死誰手? 將於6/16(六)國立臺灣大學中央籃球場見真章，球場上比的不僅是強勁的球技，更是熱血的拚勁，就等你到決賽現場見證這最後的榮耀時刻。

欲知更多詳情，請上

活動官網 https://www.tryit3on3.com.tw

純喫茶Facebook頁面 https://www.facebook.com/PureTeaTW/

關鍵字純喫茶籃球鬥牛霸
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