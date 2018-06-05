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國民黨搶救果農　力推九二共識痛批吳音寧

記者戴祺修／台北報導2018/06/05 11:06
▲國民黨副主席兼祕書長曾永權領軍，召開「搶救果農、關懷弱勢」。（圖／記者戴祺修攝,2018.06.05）
▲國民黨副主席兼祕書長曾永權領軍，召開「搶救果農、關懷弱勢」。（圖／記者戴祺修攝,2018.06.05）

近期水果盛產，造成果賤傷農的態勢，國民黨中央今(5)日召開記者會，宣布已經募捐兩百萬購買各式水果，贈送給社福團體，同時造福農民與弱勢，但是出席的農民與企業代表卻痛批民進黨政府不承認九二共識，無法讓水果外銷中國大陸，內銷找來吳音寧當北農董事長，讓內銷一團糟，水果滯銷嚴重，更可能影響年底選舉。

國民黨副主席兼祕書長曾永權表示，台灣水果市場產銷失衡，產地價格暴跌，果農血本無歸，叫苦連天但農政單位卻是束手無策，所以國民黨才會發起關懷果農的活動，目前第一階段已經募捐兩百萬元，購買九萬八千公斤的木瓜、香蕉、鳳梨與荔枝，並將台灣好水果送到弱勢與社福團體，也對辛苦的果農伸出援手。

台北市農會理事高秀雄質疑，國民黨執政的時候農產滯銷有這麼嚴重嗎？但現在民進黨執政卻出現這樣的狀況，所以領導的人要出來負責，駐日代表謝長廷只會說日本有多好，但卻不讓日本來買台灣香蕉，只會在電視上說要買日本福島災區的產品。

高秀雄更批評，中國大陸有十多億人口，政府卻不認同「九二共識」，導致對岸不來買台灣水果，讓現在不單是鳳梨滯銷，就連鳳梨酥也沒人買，銷售量只剩 3 成。

響應認捐活動的冠軍磁磚董事陳榮洋批評，農產外銷與內銷應該要平衡，現在外銷中國大陸與日本都沒有，內銷吳音寧這種人擔任北農總經理來做，會搞好內銷嗎？民進黨執政對農產品不聞不問，應該要受到嚴厲譴責，相信未來國民黨重返執政，農業政策就一定可以做得很好，所以希望全民年底一起支持國民黨。

關鍵字國民黨曾永權果賤傷農高秀雄九二共識吳音寧
民進黨代表重選　落選與當選人對調柯P教室裝冷氣　各地要求中央補助

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