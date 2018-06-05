青瓦台：視川金會情況 與國際討論終戰宣言

（中央社記者姜遠珍首爾5日專電）美國北韓層峰主導的「世紀核談判」進入倒數計時，南韓總統府青瓦台今天表示，包括發表終戰宣言等其他議題，要視川金會的情況，由南北韓、美國與國際社會協商推進。
南韓聯合新聞通訊社報導，就南北韓美國終戰宣言是否會包括美國北韓互不侵犯承諾，青瓦台官員僅表示，南韓政府希望川金會成功舉行。
分析認為，青瓦台官員此番話暗示，川金會獲得成功是前提條件。
報導指出，5月27日，青瓦台另一高層人士對記者表示，有必要就南北韓美國3方發表終戰宣言和美國北韓宣布互不侵犯等進行討論，南北韓正就此進行工作磋商。這名官員補充道，但雙方尚未就何時、如何舉行南北韓美國3邊峰會及議題達成協議，只是從工作層級探索其可行性。
報導稱，對於有媒體報導「北韓勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部部長金英哲日前訪美與美國總統川普會面時提出希望美國為北韓元山、馬息嶺一帶開發博彩業等旅遊產品提供支援」一事，青瓦台官員表示，美國與北韓舉行了閉門會談，南韓不予置評。
另外，俄羅斯總統蒲亭邀請北韓國務委員會委員長金正恩9月訪問俄羅斯，出席在海參崴舉行的東方經濟論壇，而南韓總統文在寅就有機會與金正恩會面，青瓦台官員表示，文在寅是否會出席該論壇，還不確定。（編輯：陳俊碩）1070605