青瓦台：視川金會情況 與國際討論終戰宣言

（中央社記者姜遠珍首爾5日專電）美國北韓層峰主導的「世紀核談判」進入倒數計時，南韓總統府青瓦台今天表示，包括發表終戰宣言等其他議題，要視川金會的情況，由南北韓、美國與國際社會協商推進。

南韓聯合新聞通訊社報導，就南北韓美國終戰宣言是否會包括美國北韓互不侵犯承諾，青瓦台官員僅表示，南韓政府希望川金會成功舉行。

分析認為，青瓦台官員此番話暗示，川金會獲得成功是前提條件。

報導指出，5月27日，青瓦台另一高層人士對記者表示，有必要就南北韓美國3方發表終戰宣言和美國北韓宣布互不侵犯等進行討論，南北韓正就此進行工作磋商。這名官員補充道，但雙方尚未就何時、如何舉行南北韓美國3邊峰會及議題達成協議，只是從工作層級探索其可行性。